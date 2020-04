Oroscopo 11 aprile 2020 di tutti i segni: Gemelli tormentato, Acquario stanco

L’Oroscopo dell’11 aprile 2020 denota una forte malinconia per i Gemelli e una netta ripresa per i nati sotto il segno dell’Ariete. L’Acquario ha bisogno di staccare un po’ la spina, mentre il Capricorno deve tenere duro, i nodi verranno al pettine.

L’oroscopo dell’11 aprile 2020: attenti Gemelli

Ariete. L’uscita di Saturno contro vi consentirà di essere molto più ottimisti e propositivi specie nel lavoro. Le relazioni amorose rischiano di spegnersi facilmente se non vengono consolidate da interessi comuni. Le piccole arrabbiature degli ultimi giorni lasceranno il posto alla creatività e all’entusiasmo.

Toro. Sarete pervasi da una voglia di concretezza, ma la luna opposta non vi permetterà di essere obiettivi. Attenzione a qualche piccola scaramuccia con il partner. La gelosia potrebbe creare qualche piccola tensione nei rapporti di coppia.

Gemelli. La luna opposta vi renderà inquieti e perennemente insoddisfatti. Non riuscite a trovare un partner che riesca a tenere alta la vostra attenzione. L’entusiasmo che vi contraddistingue è andato un po’ scemando nell’ultimo periodo, ma a partire da sabato la situazione andrà decisamente a migliorare.

Cancro. Tra voi c’è chi è alle prese con una separazione. Questo vi provocherà un po’ di malumori e senso d’incertezza. A partire da sabato, però, le stelle cominceranno ad essere in vostro favore e questo vi consentirà di ritrovare un po’ di equilibrio. Attenzione alle spese impreviste.

Leone. La voglia di discutere che vi ha contraddistinto in questi giorni vi abbandonerà. Si prospetta una giornata un po’ fiacca che, tuttavia, potrebbe condurvi verso una riappacificazione familiare. Momento piatto anche nel lavoro, ma forse è meglio non smuovere le acque in questo momento.

Vergine. Sarete un po’ introspettivi e riflessivi in questo fine settimana. Al lavoro c’è stato qualche problema, dovuto non solo alla difficoltà del momento. Forse è arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Dedicatevi di più al vostro partner. La luna dissonante non vi regalerà momenti molto distesi.

Acquario stacca la spina, Capricorno non mollare

Bilancia. Non abbiate fretta, questo non è il momento più indicato per prendere decisioni. Sarete pervasi dalla voglia di realizzare i vostri obiettivi, ma sarà meglio essere pazienti. Tutto arriverà per coloro i quali saranno in grado di aspettare.

Scorpione. Positivi e dinamici in questi giorni i nati sotto il segno dello Scorpione. Rispetto all’inizio dell’anno, L’Oroscopo dell’11 aprile delinea che le cose andranno sicuramente a migliorare. Anche in amore si assisterà ad una piacevole ripresa. Se avete litigato, sabato è la giornata giusta per fare pace.

Sagittario. Se c’è una cosa che i nati sotto questo segno non riescono proprio a fare è stare fermi. Anche in questo periodo di noia, state cercando sempre nuovi stimoli e specialmente in questo fine settimana potrete godere dei risultati del vostro impegno, specie per quanto concerne lo sport.

Capricorno. Non mollate, tempi migliori arriveranno molto presto. Il mese di aprile vi sta portando un po’ di tensione, specie in campo lavorativo e la situazione sarà più pesante verso fine mese. Intanto, per la giornata odierna, meglio non prendere decisioni e dedicarsi alla famiglia e all’amore.

Acquario. Qui urge una pausa. Specie il lavoro comincerà a risultare molto pesante e sarete sempre più bisognosi di prendervi una pausa. L’arrivo del week-end vi aiuterà a fare un po’ di ordine e a prendere delle decisioni importanti. Grande voglia di condivisione con il proprio partner.

Pesci. Il fine settimana sarà un po’ turbolento. Il forte senso di evasione provato in questo periodo potrebbe spingervi a distaccarvi troppo dalla realtà e dagli affetti. Se nella giornata di sabato 11 aprile noterete qualcosa di sbagliato nel vostro partner, meglio non darci troppo peso. Mercurio nel segno vi spinge ad essere litigiosi.