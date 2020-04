Coronavirus car: la nuova invenzione indiana per sensibilizzare i cittadini (Video)

Continuano nel mondo le idee più strambe possibili per riuscire ad educare i cittadini alla distanza di sicurezza in vista di un possibile contagio. Se qualche giorno fa avevamo visto l’agente di polizia con il casco a forma di virus, adesso è il momento del coronavirus car: di un veicolo cioè pronto a percorrere le strade della città, e ha la forma del covid visto al microscopio. L’idea è tutta indiana e la conosce già il mondo intero.

Coronavirus car: l’auto in giro per il paese

Un museo automobilistico indiano ha svelato la “Coronavirus Car”, un veicolo a forma di covid visto al telescopio. Questo mezzo di trasporto è dotato di sei ruote e può raggiungere una velocità massima di 25 km/h. Certo non è un bolide, ma il suo scopo non è certo gareggiare con un’auto da corsa.

Kanyaboyina Sudhakar del Sudha Cars Museum di Bahadurpura ha dichiarato di aver progettato il veicolo, che ha la forma di un coronavirus visto al microscopio, per uno scopo preciso. Ovvero quello di aumentare la consapevolezza tra la gente di dover adottare tutte le misure necessarie per rallentare la diffusione di COVID-19 durante la pandemia globale.

Un modo simpatico per sensibilizzare la città

“La diffusione di Covid-19 deve essere contenuta. Ho progettato l’auto a forma di virus, che è raffigurata in modo semplice ma efficace. Questo, in modo che la consapevolezza possa essere diffusa sul pubblico dal pubblico”, così Sudhakar ha parlato durante un’intervista rilasciata ad un quotidiano locale.

Sudhakar ha spiegato che ci soni voluti circa 10 giorni per riuscire a costruire il veicolo monoposto. Dal suo canto ha pure dichiarato che sarebbe disposto a fornire la piena disponibilità di questo veicolo alla polizia o ad altre agenzie governative per campagne di sensibilizzazione. La coronavirus car ormai è già famosa ovunque e piace tantissimo.

“Ho sempre fatto auto per dare una chance in più alla società in cui vivo, a modo mio, in diverse occasioni e per diverse cause. Ora, in questo momento, è importante dire alle persone di rimanere a casa e stare al sicuro. Per questo l’auto coronavirus è nata e circola per le strade“. Di seguito il video di questa nuova invenzione.