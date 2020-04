Uomini e Donne, Pamela Barretta si sfoga sui social: “Mi sono arrivate minacce di morte”

Pamela Barretta è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del trono over di Uomini e Donne. Grazie alla sua bellezza ha attirato l’attenzione di tantissimi cavalieri che hanno provato ad approcciarsi a lei.

Dopo la tormentata e complicata frequentazione con Stefano Torrese, ha ritrovato l’amore con Enzo Capo. I due, nonostante un allontanamento di qualche settimana fa, sono tornati insieme e si sono dichiarati più felici che mai.

Pamela Barretta è sempre molto attiva sui social dove condivide molti momenti della sua quotidianità. Proprio attraverso una diretta su instagram, però, ha anche parlato di una vicenda molto spiacevole. L’ex protagonista di Uomini e Donne, infatti, ha subito minacce di morta da un utente. Una situazione molto seria che la bella dama ha voluto rendere nota per tenere alta la guardia.

L’avventura di Pamela Barretta e Uomini e Donne

Pamela Barretta ha attirato l’attenzione di molti cavalieri fino a focalizzarsi su Stefano Torrese. Sin da subito tra i due c’è stato un forte feeling, motivo per il quale hanno iniziato una frequentazione. Dopo molti alti e bassi la coppia ha deciso di abbandonare gli studi televisivi insieme, per provare a conoscersi lontani dai riflettori. In un primo momento le cose sembrava che andassero per il meglio, al punto che Stefano Torrese ha persino regalato un anello a Pamela Barretta.

Purtroppo però in una puntata di Uomini e Donne in cui la coppia è stata invitata per raccontare come stesse andando la loro relazione, una persona ha distrutto il loro idillio amoroso. Stiamo parlando di Roberta Di Padua, altra dama del parterre femminile alla quale in un primo momento Stefano era interessato.

La dama ha mostrato a Pamela dei messaggi in cui il cavaliere le faceva capire di essere ancora interessato a lei, spingendo Pamela ad allontanarsi definitivamente. Quest’ultima, una volta tornata in studio, ha iniziato una frequentazione con Enzo Capo. La coppia ha deciso di lasciare insieme la trasmissione per iniziare la loro storia d’amore.

Le minacce subite da Pamela Barretta

Pamela Barretta, come detto in precedenza, è molto attiva sui social. Nelle scorse ore ha raccontato ai suoi fan una situazione decisamente pericolosa. Un utente, infatti, da novembre le invia messaggi con calunnie e diffamazioni.

Questa persona, che le ha fatto sapere di seguire le sue dirette, le ha mandato dei messaggi con minacce di morte. Pamela Barretta ha fatto sapere di aver sporto denuncia alla polizia postale, con la speranza che le forze dell’ordine possano individuare quanto prima chi si nasconde dietro quel profilo.