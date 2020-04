Demon Slayer, dal Giappone il nuovo trailer del film sequel

Nel corso di una presentazione in livestream sono stati resi noti un nuovo trailer ed una nuova visual per il lungometraggio animato Demon Slayer: Demon Train Arc. Il film, in continuity con la storia canonica del manga e dell’anime, adatterà l’arco narrativo del treno demoniaco.

Insieme al trailer è stata annunciata la data di uscita del film nei cinema del Sole Levante: 16 ottobre 2020. Demon Slayer nasce come manga nel 2016. Il fumetto, disegnato e sceneggiato da Koyoharu Gotouge, è tutt’ora pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Protagonista della storia, ambientata nel Giappone di inizio ‘900, ha come protagonista il giovane Tanjiro Kamado. Il ragazzo è il primogenito di una famiglia numerosa che vive in una casa nel bosco. Un giorno, Tanjiro scende al villaggio per vendere carbone, decidendo di andarci da solo, in quanto i suoi fratellini sono troppo piccoli per accompagnarlo.

Il giovane, tuttavia, non riesce a far ritorno subito a casa, per colpa dell’imbrunire, che renderebbe il viaggio di ritorno impervio e pericoloso. Infatti, si dice che i boschi che Tanjiro dovrà attraversare per fare ritorno dai suoi, siano abitati da mostruosi demoni.

Demon Slayer, la notte del massacro

La storia riguardo la presenza di demoni nei boschi era orribilmente vera e a pagarne le conseguenze sono la madre e i fratelli di Tanjiro. Infatti, la mattina seguente, il ragazzo torna a casa e trova una scena agghiacciante: tutti i suoi familiari sono stati uccisi, tranne la sorella Nezuko che si è risvegliata come demone.

Inizia un avventuroso viaggio per i due fratelli, con l’obiettivo di trovare il responsabile dello sterminio della loro famiglia e far tornare Nezuko un essere umano. Tanjiro è più che mai determinato a divenire un demon slayer, un cacciatore di demoni. Nel corso delle sue peripezie sarà supportato da nuovi amici ed alleati. Accanto a lui, anche la sorellina Nezuko la quale, nonostante la sua nuova natura demoniaca, è riuscita a preservare parte della sua umanità.

La fortuna del manga

Il manga di Demon Slayer ha avuto ottimi feedback in madrepatria e non solo, riuscendo a superare per fama e successo un mostro sacro come One Piece. Il fumetto è edito da noi da Star Comics. L’anime è invece stato curato dalla Dynit ed è disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming VVVID. La serie è fruibile sia sottotitolata che doppiata. Qui di seguito proponiamo il trailer di Demon Slayer: Demon Train Arc, mentre la visual è disponibile come immagine in evidenza dell’articolo.