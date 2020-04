Avete mai visto dove vive Paola Di Benedetto, vincitrice del GF Vip 4? Un appartamento chic nel cuore di Milano [FOTO]

Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip 4 vive a Milano

Lo scorso mercoledì sera Alfonso Signorini ha proclamato Paola Di Benedetto vincitrice del Grande Fratello Vip 4, un’dizione che rimarrà nella storia per via del Covid-19. Dopo una permanenza lunga tre mesi all’interno della casa di Cinecittà, la fidanzata di Federico Rossi sicuramente sarà tornata nel suo appartamento di Milano.

Ad aspettarla il cantante del aruppo Benij e Fede che in tutto questo tempo l’ha sostenuta sui social network. Non tutti sanno che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin spesso utilizza le sue mure domestiche come set fotografico dei suoi shooting. Osservando gli scatti che la ragazza su Instagram si intuisce che è un’abitazione molto raffinata ed elegante.

La zona giorno dell’appartamento dell’ex gieffina

Possiamo parlarvi dell’appartamento milanese di Paola Di Benedetto solo grazie alle foto che lei stessa condivide sui suoi canali social. C’è da sottolineare che non è una casa grande, tuttavia è dotata di tutti i comfort. Infatti è un’abitazione nella quale l’ex Madre Natura ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi vive da sola, visto che al momento non convive col cantante Federico Rossi.

Senza ombra di dubbio la camera che predilige di più la modella è la zona giorno che ospita anche il suo studio. Infatti nell’ambiente in questione è presente una grande libreria piena zeppa di libri. Più volte la vincitrice del Grane Fratello Vip 4 all’interno del reality ha detto quanto per lei sia importante studiare e accrescere la sua cultura. (Continua dopo il post)

La camera da letto e la cucina

Anche la camera da letto di Paola Di Benedetto è un ambiente abbastanza curato. Ad esempio le pareti sono dipinte con delle righe rosa confetto che rendono la stanza delicata e al centro c’è un letto matrimoniale molto comodo e grande. Inoltre, la parte più elegante del suo appartamento milanese è la cucina. Qui la fidanzata di Federico Rossi si diletta a preparare dei piatti prelibati.

Stando alle sue dichiarazioni è una grande appassionata di cucina. Mentre i mobili che sono presenti nella sala pranzo hanno sportelli di color nero lucidi. Su quest’ultimi flette una luce gialla che rende tutta la stanza calda ed accogliente. In conclusione il pavimento è color legno che rende il tutto più signorile.