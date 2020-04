Giovanni Ciacci nei guai, “Vite da copertina” vicino allo stop?

Giovanni Ciacci è il curatore d’immagine più noto della televisione italiana. Negli ultimi anni, infatti, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive di successo tra cui, ad esempio, Ballando con le Stelle. La partecipazione più significativa è, però, quella a Detto Fatto dove, per diversi anni, conduce diverse rubriche di gossip.

Con il cambio della guardia da Caterina Balivo a Bianca Guaccero, però, qualcosa è cambiato. Ciacci ha così deciso di lasciare la Rai e di dedicarsi ad un altro progetto, Vite da Copertina con Eleonoire Casalegno su TV8. Adesso, però, sembra arrivata la bufera. Ecco perché.

Giovanni Ciacci verso la non riconferma

Il settimanale Vero ha lanciato una notizia bomba secondo cui Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalegno sarebbero al centro del ciclone. Il loro programma, Vite da Copertina, che va in onda da settembre su TV8, infatti, non verrà riconfermato. La rete ha motivato la scelta senza alcun tipo di problema.

Secondo quanto dichiarato, la trasmissione di Giovanni Ciacci e della Casalegno non ha ottenuto i risultati che ci si era prefissati. Gli ascolti sono andati sempre più diminuendo e, per questo, non ci sarà una nuova stagione. Nonostante non vi siano ancora conferme ufficiali, le voci indicano proprio un brusco stop alla trasmissione che, emergenza Coronavirus a parte, potrebbe non rivedere la luce dopo l’estate.

Una quarantena in solitaria

Come accaduto a tutti, anche Giovanni Ciacci si trova, in questo momento, in quarantena. Una quarantena cui ha voluto dare un po’ di spazio ribadendo la triste condizione di tutti gli italiani che, come lui, vivono da soli. Vivere da soli significa affrontare quest’emergenza senza alcuna compagnia in abbinamento al pensiero per i propri cari che vivono lontano.

“Certe notti non si dorme” ha confidato lo stylist. A parte il dramma dell’epidemia, della solitudine e della lontananza dagli affetti, la prospettiva lavorativa non deve farlo stare tranquillo. Ricordiamo che l’uomo aveva lasciato Detto Fatto per lanciarsi in questa nuova avventura su TV8. Questa, almeno, la motivazione ufficiale anche se c’è chi sostiene che l’addio alla Rai sia arrivato in seguito a dissapori con Bianca Guaccero.