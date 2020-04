Maria De Filippi è al centro di una fitta polemica legate alle fake news

Maria De Filippi vittima delle fake news

Maria De Filippi ogni tanto viene tirata in ballo con qualche articolo di fake news, la conduttrice si trova raramente nei guai, proprio perché è corretta, sempre all’altezza di qualunque situazione, per questo difficilmente attaccabile su qualunque fronte.

Nel suo caso infatti non è stata lei a commettere errori, è stata solamente chiamata in causa. Ecco perché la sua addetta stampa si è ritrovata a smentire qualunque fake news, e a dare le spiegazioni dovute in fretta.

Al centro della questione vi è una dieta farlocca, che secondo la fake news, avrebbe permesso a Maria De Filippi di togliere tanti chili in pochissimi giorni. Il tutto senza fare movimento alcuno, senza rinunciare a mangiare qualunque tipo di alimento. Ovviamente si tratta di una notizia falsa, ma qualcuno ci è cascato davvero. Purtroppo nel 2020, le fake news sono tantissime, sono poche le persone chiamate in causa, pochi coloro che non hanno avuto occasione di querelare chi ha messo in giro notizie false, adesso è toccato a Maria.

Maria De Filippi secondo la fake news avrebbe trovato una dieta miracolosa

Maria De Filippi è ampiamente seguita da un vasto pubblico, giovani, anziani, persone di qualunque età e appunto per questo motivo la notizia della dieta si è rivelata oltre che essere infondata anche parecchio pericolosa.

Chiunque avrà letto che è Maria De Filippi è riuscita a perdere tanti chili semplicemente assumendo delle pastiglie miracolose probabilmente si sarà incuriosito e sarà partito alla ricerca di ulteriori informazioni sulle pastiglie. Si tratta di pastiglie chiamate Ideal slim e ovviamente non danno alcun risultato promesso.

Maria è totalmente contraria a tutto questo, Ecco perché si è subito attivata per la smentita. Secondo l’articolo pubblicato qualche giorno fa, la conduttrice Mediaset dei programmi più seguiti della tv italiana avrebbe assunto queste pillole e sarebbe tornata in ottima forma fisica dopo aver mangiato qualcosina in più ed aver messo su qualche chilo di troppo. Addirittura sembrerebbe che abbia denunciato coloro che hanno pubblicizzato la dieta, perché è la sua personale. Niente di più falso.

Una sportiva dentro, la conduttrice in ottima forma grazie all’attività fisica

Chi la conosce veramente, sa che la conduttrice ama fare sport, quindi il suo fisico, perfetto, invidiabile non è frutto di una dieta qualunque, ma di un’alimentazione probabilmente corretta, e di tanto sport. Infatti Maria ama praticare il tennis, ma è anche un’ottima cavallerizza. Oltre ciò nel tempo libero pratica anche altri sport ogni settimana. Ecco qual è il suo segreto.