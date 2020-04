Antonella Elia confessa:”Credo che il Grande Fratello abbia messo fine alla mia carriera”

Il Grande Fratello Vip di Antonella Elia è stato un turbinio di emozioni. Un continuo sali scendi tra contrasti, litigi, abbracci, momenti di isolamento e di condivisione. Nonostante non abbia vinto, di certo in molti la ricorderanno come una delle assolute protagoniste del reality di Canale 5.

La trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è conclusa ormai da qualche giorno. Antonella Elia, così come tutti i suoi ex compagni di viaggio, è tornata a casa. La showgirl sta facendo i conti con il lockdown che sta passando insieme al fidanzato Pietro.

La Elia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi nella quale ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. La showgirl ha risposto anche ad alcune domande riguardanti il fidanzato e il rapporto con alcuni suoi ex compagni di viaggio nella casa più spiata d’Italia.

Il tumultuoso viaggio di Antonella Elia al Gf Vip

Antonella Elia si è messa in luce sin dal suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratrello Vip. Con determinazione e convinzione ha sempre rivendicato il suo punto di vista. Spesso, però, è entrata anche nelle vicende che non la riguardavano in prima persona. Questo le ha causato diverse critiche da parte dei coinquilini che l’hanno ritenuta sempre pronta ad attaccare.

Molto particolare il suo rapporto con Adriana Volpe. Nella prima parte del suo viaggio si è scontrata duramente con la conduttrice. Il Grande Fratello, però, ha pensato bene di scegliere proprio quest’ultima come ambasciatrice della notizia del presunto tradimento del fidanzato. In seguito c’è stato il chiarimento tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia e tutto si è concluso con un lungo e romantico bacio. Tra le due donne si è creata da questo momento una certa sintonia. Anche dopo la fine della trasmissione di successo condotta da Alfonso Signorini, Antonella Elia ha definito Adriana Volpe una vera amica, solo a pensarlo qualche settimana fa il pubblico avrebbe sorriso.

Le rivelazioni di Antonella Elia

Antonella Elia, come detto in precedenza, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver chiarito con il fidanzato Pietro Delle Piane. Ora sono alle prese con la loro prima vera convivenza e magari questo potrebbe essere l’antipasto del matrimonio che lei definisce un sogno.

Antonella Elia ha anche confessato che questa esperienza nel reality di canale 5 condotto da Alfonso Signorini invece che rilanciarla potrebbe mettere fine alla sua carriera. Il motivo? “Perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze”.