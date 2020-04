Alberto Matano quasi in lacrime a La vita in diretta, Lorella Cuccarini svela il motivo

Alberto Matano particolarmente emozionato a La vita in diretta: il motivo

Come ogni giorno, anche nella puntata de La vita in diretta di mercoledì mercoledì 15 aprile 2020 Lorella Cuccarini e Alberto Matano si sono collegati subito dopo il Tg1 delle 13:30 per l’anteprima. A quel punto il professionista ha detto che gli fa molto effetto andare in onda dopo il telegiornale.

Ricordiamo, infatti, che fino alla scorsa estate l’uomo era uno dei volti di punta del Tg della prima rete della tv di Stato, poi lasciato per condurre lo storico rotocalco di cronaca e spettacolo. Nel frattempo gira voce che i vertici di Viale Mazzini potrebbero cancellare la prima parte sostituendola con lo storico programma Techeteté.

Lorella Cuccarini si accorge dell’emozione del collega

Come accennato prima, nell’anteprima de La vita in diretta di mercoledì mercoledì 15 aprile 2020, Alberto Matano ha detto che gli fa strano andare in onda dopo il Tg1. A quel punto la collega romana Lorella Cuccarini ha asserito: “Infatti ti vedo emozionato”.

Dopo aver fatto tale precisazione, i due padroni di casa dello storico rotocalco di Rai Uno hanno ceduto la linea a ‘Diario di casa’, una rubrica per bambini curata da Rai Ragazzi. Quindi alle 14 in punto ha preso al via la prima parte.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno informato ricordano l’incendio di Notre Dame a Parigi

Ad inizio puntata, i due conduttori de La vita in diretta hanno ricordato quello che è accaduto esattamente un anno fa in Francia. Lorella Cuccarini e Alberto Matano al pubblico di Rai Uno hanno ricordato il terribile incendio che ha distrutto parte della cattedrale di Notre Dame a Parigi.

Per questa ragione l’ex soubrette romana e l’ex mezzo Busto del Tg1 hanno chiesto alla regia di mandare in onda alcune immagini del 2019. Subito dopo i due conduttori hanno dato spazio ad un noto cantante che ha fatto delle rivelazioni choc, dicendo di aver vissuto un periodo infernale. Inoltre Matano ha commesso una clamorosa gaffe con un altro suo ospite non riconoscendo.