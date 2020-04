Aurora Ramazzotti, la critica di Chiara Nasti: “Ti ricordavo diversa…”

Si sa, i social network possono essere, purtroppo, un luogo virtuale in cui scaricare la propria rabbia personale nei confronti di una persona sgradita. Critiche e insulti ci sono e ci saranno sempre, 24 ore su 24. Chiara Nasti, nota influencer, ha proposto ai follower un insieme di provocazioni, insinuazioni e parole cariche di strafottenza. Il post incriminato ha diviso gli utenti ed ha visto l’intervento di altri personaggi dello spettacolo.

Anche Aurora Ramazzotti ha detto al sua su quanto scritto da Chiara Nasti, esternando il suo dissenso al riguardo. L’influencer, senza pensarci due volte, ci è andata giù pesante anche con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, andando a toccare la ragazza sul privato. Tuttavia, andiamo per gradi e analizziamo esattamente cosa è accaduto.

Chiara Nasti: la foto sulla macchina di lusso

Ieri 14 aprile 2020, Chiara Nasti ha postato una foto di lei al volante di una macchina lussuosa. A corredo dell’istantanea, l’influencer ha scritto una lunga didascalia, in cui ha dichiarato che ogni donna dovrebbe essere proprietaria di almeno 4 animali: una Jaguar in garage, un visone nell’armadio, una tigre nel letto ed un asino disposto a pagare qualsiasi cosa.

Con asino, Chiara si riferiva a suo padre Enzo Nasti. La foto e la didascalia, che probabilmente la Nasti ha postato per pura ironia, ha generato parecchie critiche da parte dei followers. Chiara Nasti, con un atteggiamento ancor più provocatorio, ha stampato alcune critiche su un rotolo di carta igienica per indicare il disprezzo dei giudizi negativi nei suoi confronti. A questo punto è intervenuta Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti “si batte la fronte”

Vista l’immagine delle critiche stampate su carta igienica, Aurora Ramazzotti non ha potuto fare a meno di commentare il post di Chiara Nasti tramite la classica emoticon della faccina che si batte la fronte, come se volesse dire: “Ma dove andremo a finire? Non c’è più religione”. Il commento di Aurora non è stato apprezzato da Chiara Nasti che ha risposto al’ex conduttrice di Vuoi Scommettere? tramite alcune insinuazioni circa la sua vita privata. Chiara ha chiesto alla ragazza perché fosse sconvolta, affermando di ricordarla diversa “alcol e meglio che non mi dilungo”.

L’ennesima uscita di Chiara Nasti ha scatenato reazioni differenti da parte degli utenti Instagram. Molti hanno giudicato negativamente il gesto di Chiara Nasti che si è permessa di affermare una cosa simile. La figlia di Eros e Michelle non ha reagito alle affermazioni discutibili della influencer. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno risposte da parte della Ramazzotti.