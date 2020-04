“Lasciamo perdere, va…”: Elisa Isoardi sbotta contro la Rai, le novità su La prova del cuoco

La prova del cuoco torna in onda a maggio? Parla Elisa Isoardi

Di recente Elisa Isoardi ha realizzato una nuova diretta sul suo profilo Instagram parlando del possibile ritorno sul piccolo schermo del cooking show La prova del cuoco. Sul social network, la professionista piemontese ha detto ai follower che lei è tutta la squadra del programma culinario di Rai Uno stanno cercando di tornare in onda.

“Non sarebbe male, dando la possibilità a tanti di collegarsi, anche perchè il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo periodo”, ha affermato l’ex fiamma di Matteo Salvini. Parlando con lo chef Daniele Persegani, la donna prima gli ha detto che probabilmente si tornerà a maggio 2020 e poi gli ha domandato: “Sei pronto a tornare in tv?”.

Elisa Isoardi sbotta contro la Rai: il motivo

Sempre nella medesima diretta realizzata sul suo account Instagram, la conduttrice Elisa Isoardi è apparsa molto infastidita. Il motivo? La professionista a fatto notare allo chef che la Rai non trasmette le repliche de La prova del cuoco andate in onda nei mesi scorsi.

Mentre altre trasmissioni televisive, come i game show L’Eredità e Soliti Ignoti – Il Ritorno, continuano ad essere proposti in replica da circa un mese. Parlando di questo particolare, la piemontese ha sbottato così: “Le nostre repliche non le mandano in onda, mah… lasciamo perdere, va!”.

Qualche minuto prima era stato lo stesso Daniele Persegani a dire che le repliche de La prova del cuoco, potrebbero fare compagnia ai telespettatori di Rai Uno in questo periodo abbastanza difficile a causa del Coronavirus. Il cuoco ha detto: “Sarebbe ora che tornassimo anche noi in onda con puntate in replica”. La Isoardi ha replicato in questo modo: “Esatto. Bravo!”.

L’annuncio della Isoardi sul suo profilo Instagram

In conclusione, sempre nella diretta di Instagram realizzata da Elisa Isoardi, quest’ultima ha fatto una fatto una rivelazione ai suoi follower. La conduttrice ha dato una data, ovvero lunedì 11 aprile 2020 come possibile ritorno del cooking show La prova del cuoco. Al momento, però, è solo un rumor e non c’è nessuna conferma da parte dei dirigenti Rai.