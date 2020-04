Striscia la Notizia smaschera Ilary Blasi: il velenoso affondo di Gerry Scotti [FOTO]

Striscia la Notizia ai tempi della pandemia Covid-19

Nonostante altre trasmissioni Mediaset e Rai sono in pausa a causa dell’emergenza sanitaria per il Corionavirus, Striscia la Notizia non si è fermato. C’è da dire, però che lo storico tg satirico di Canale 5 si è dovuto anch’esso adattare alle normative emanate dal Governo. Oltre 50 giorni fa è stato uno dei primi ad evitare l’ingresso del pubblico nello studio di Cologno Monzese.

Inoltre c’è la distanza social tra le due veline e i conduttori, Gerry Scotti e Michelle Hunziker. In più, dopo che i servizi registrati prima del 4 marzo sono terminati, successivamente gli inviati ne hanno realizzati altri ognuno nella propria abitazione. Nelle ultime ore il programma di Antonio Ricci ha preso di mira Ilary Blasi nella rubrica Fatti e Rifatti.

Ilary Blasi protagonista della rubrica Fatti e Rifatti

Anch in questo periodo di quarantena per il Covid-19, Striscia la Notizia continua a proporre al numeroso pubblico di Canale 5 le sue storiche rubriche, compresa Fatti e Rifatti. Quest’ultima, attraverso lo scanner test, si occupa di smascherare dei personaggi dello spettacolo che con molta probabilità sono ricorsi alla chirurgia estetica.

Protagonista della puntata del tg satirico di mercoledì 15 aprile 2020 è Ilary Blasi, ex conduttrice del Grande Fratello Vip e moglie de Er Pupone, Francesco Totti. In questo caso il conduttore Gerry Scotti ci è andato giù pesante. (Continua dopo la foto)

Gerry Scotti tagliente con la collega Ilary Blasi

La bella Ilary Blasi è stata sottoposta allo scanner test di Striscia la Notizia e ovviamente è risultato positivo. Sembra proprio che la conduttrice romana abbia chiesto l’aiuto di un chirurgo estetico. Cosa si sarebbe rifatta?

“Labbra e seno non hanno convinto il nostro sofisticato computer. Controlliamo: beh, le labbra sembrano lievitate. Il lavoro è un riempitivo, il botulino anche”, ha commentato in modo tagliente la voce fuori campo del conduttore pavese Gerry Scotti. “Sul petto si porta un grande fardello…”, ha concluso il collega della soubrette svizzera Michelle Hunziker.