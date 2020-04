Justine Mattera, così nn vale: la mattina ‘calda’, il dettaglio bombastico [FOTO]

Justine Mattera racconta la sua mattinata e posta una foto da applausi

La bella Justine Mattera decide di condividere con i suoi follower di Instagram la programmazione di una sua mattinata tipo in quarantena. Lo fa elencando ad uno ad uno gli step che scandiscono queste giornate oramai troppo uguali per sembrare reali.

Scatto sublime dal titolo “La mattina in quarantena”

Quando Justine vuole raccontare una parte della sua vita, lo fa sempre con immagini eloquenti e mai volgari. Questa volta ha deciso di dedicarci uno scatto rigorosamente in bianco e nero dove stila l’elenco della sua mattinata tipo. Tutte le mattine parte con delle lezioni online che vengono costantemente funestate da una connessione che lei definisce “ballerina” e non le permette di godere a pieno del tempo passato di fronte al computer.

Justine Mattera, donna di casa, animalista e sportiva

Dopo la frustrante esperienza con una Adsl non proprio all’altezza, dice di dedicarsi alla pulizia della casa ed a coccolare i suoi cani. Nella vita in quarantena però non può nn dedicare del tempo all’allenamento, con risultati che sicuramente le fanno onore.

Non si vive di solo amore

Nella sua giornata perfetta, la nostra showgirl si mette in coda al supermercato come ogni buon cittadino e passa qualche ora tra l’attesa e il pagamento alla cassa prima di tornare a casa per svolgere, tramite smartworking il suo business.

La foto che fa sognare i follower

Immaginatevi di fare lezione dall’altra parte dello schermo con di fronte Justine Mattera: la sua chioma dorata a coprirle parte del viso e gli occhi socchiusi che lasciano a bocca aperta l’interlocutore di turno. E questo se si guarda il suo splendido viso. Ad allargare l’inquadratura, si potrebbe scorgere un vestitino minuscolo con una scollatura vertiginosa che riesce a malapena a contenere le grazie.

Sotto il pezzetto di stoffa si intravede un reggiseno in pizzo nero che non ha bisogno di commenti. Ora, avevamo detto di immaginare, ma ci eravamo sbagliati. Ecco il pensiero diventare realtà. A voi la bella Justine Mattera.