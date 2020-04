Ida e Riccardo, una fan ci prova in diretta IG con Guarnieri: la reazione di lei (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato di un’ipotetica crisi tra Ida e Riccardo, ieri sera però i due protagonisti hanno deciso di fare un po’ di chiarezza in una diretta su Instagram. La coppia ha chiacchierato un po’ con i numerosi fan che li seguono e li ammirano coinvolgendoli anche in prima persona durante il video.

Ad ogni modo, nel bel mezzo delle riprese, una fan ci ha un po’ provato con il Guarnieri. La Platano era accanto a lui e, ovviamente, non ha potuto fare a meno di reagire. Vediamo che cosa è successo.

La diretta di Ida e Riccardo

Tra le coppie più amate e discusse del trono over di Uomini e Donne c’è, sicuramente, quella formata dalla Platano e dl Guarnieri. I due piccioncini, dopo svariati alti e bassi, hanno deciso di andare a convivere e di provarci sul serio. Questa quarantena forzata, inoltre, sta mettendo alla prova ulteriormente il loro rapporto. Negli ultimi giorni, però, i fan avevano notato una strana assenza da parte dei due sui social. Questo aveva, immediatamente, innestato il dubbio di una potenziale falla nel loro rapporto.

Ieri sera, però, Ida e Riccardo si sono cimentati in una diretta su Insatgram in cui sono apparsi finalmente insieme ed hanno scongiurato ogni possibilità di problema di coppia. Entrambi sono apparsi sereni e distesi cosa che ha fatto impazzire di gioia i follower. Ad ogni modo, durante il collegamento, il cavaliere ha cominciato a coinvolgere alcune fan esortandole ad interagire con loro.

Le avances di una fan

Mentre i vari telespettatori di Uomini e Donne cominciavano a fare domande e a seminare complimenti, è intervenuta una donna. La persona in questione, durante la diretta, ha messo da parte Ida ed ha detto a Riccardo di seguire il trono over solo perché c’era lui. A quel punto, l’uomo ha sorriso ed ha ringraziato per il complimento bellissimo, poi ha aggiunto che una volta tanto è giusto che capiti anche a lui.

Dopo poco si è girato verso la sua donna in attesa di una risposta e la Platano si è messa a ridere e poi ha fatto dell’ironia sulle avances ricevute dal suo partner. Insomma, una reazione alquanto tranquilla che non sembra affatto nello stile della parrucchiera. Che forse tra i due si sia davvero giunti ad un clima sereno e disteso?