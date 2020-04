Il Segreto, anticipazioni: Pablo scopre che Ignacio non è suo padre

Colpo di scena nelle puntate spagnole della soap Il Segreto. Pablo verrà a sapere che Ignacio non è suo padre. La notizia sarà di grande importanza, visto che ora potrà vivere liberamente la sua storia d’amore con Carolina. Nel frattempo, gli Arcangeli continueranno a seminare il terrore nel piccolo borgo iberico.

Il Segreto, spoiler spagnoli: Pablo e Ignacio a confronto

Nelle puntate spagnole della soap opera, la notizia della gravidanza di Marta farà rabbrividire Adolfo, dato che potrebbe essere il padre del bimbo che la giovane porta in grembo. Il ragazzo però è sposato con Rosa, anch’essa incinta. Nel frattempo, come narrano le anticipazioni de Il Segreto, Pablo farà preoccupare Carolina, in quanto non si avranno sue notizie per diversi giorni.

Poco dopo, Pablo tornerà a Puente Viejo con una sconvolgente notizia. Il giovane, dopo aver raccolto informazioni, ha scoperto che Don Ignacio non è il suo vero padre. Quando l’uomo sentirà queste parole, rimarrà senza fiato. Stando agli spoiler de Il Segreto, Isabel riuscirà ad incontrare il suo amante J. Pierre che, come fece in passato con Francisca, farà nascondere nel padiglione della sua tenuta, ordinando ad Antoñita di fare in modo che nessuno sappia della sua presenza.

Adolfo si confiderà con Tomás riguardo la sua preoccupazione per la gravidanza di Marta. Il fratello gli consiglierà di non dare troppo peso alle sue ansie, anche per non peggiorare lo stato mentale di Rosa. Alicia, nonostante sia stata testimone di un attentato, deciderà di andare avanti con la candidatura per diventare il nuovo sindaco di Puente Viejo e sua madre Encarnacion la sosterrà. Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, al paesino arriverà un uomo misterioso con il volto coperto, che chiederà alloggio alla locanda. Il forestiero dirà di chiamarsi Lazzaro e pare che conosca molto bene Francisca.

Tomas vuole unirsi alla setta degli Arcangeli

Dopo aver passato una notte completamente insonne, Lazzaro entrerà nella casa in cui abitano Francisca e Raimundo, ovviamente con cattive intenzioni. Intanto, Pablo dirà ad Ignacio di aver scoperto che il suo padre biologico, ora passato a miglior vita, era un marinaio. I due si abbracceranno, promettendosi che il loro rapporto non cambierà mai, nemmeno dopo questa sconvolgente verità.

La setta degli Arcangeli continuerà a seminare terrore al paesino, ancor di più quando rivendicherà la responsabilità dell’attacco a La Puebla. A grande sorpresa, vedremo Tomas entrare a tutti gli effetti nell’organizzazione segreta. Infine, le anticipazioni della soap Il Segreto rivelano che tra Isabel e Jean Pierre, il suo amante francese, scoppierà la passione di un tempo e il padiglione diventerà la loro alcova d’amore.