Giulia De Lellis fa confessioni su Damante: “L’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa…” (FOTO)

Questa notte, Giulia De Lellis si è lasciata andare a delle confessioni su Andrea Damante. Finalmente, dopo settimane di silenzio, la ragazza ha deciso di rispondere ad un po’ di domande mirate sulla questione.

Nel caso specifico, ha parlato di come sta procedendo la sua vita sentimentale in questo momento e di come ha fatto a perdonare i ripetuti tradimenti di quello che è tornato ad essere il suo ragazzo.

Le confessioni notturne di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha esaudito i desideri dei suoi fan e si è sbottonata un po’ di più in merito alla questione Damante. Un utente le ha chiesto di esplicitare in modo un po’ più esaustivo la questione inerente la sua vita in questo momento e lei ha detto di essere ancora un po’ confusa. In particolar modo, ha spiegato di non essere ancora sicura del tutto, questo è il motivo per il quale non ne parla ancora in modo esplicito.

In seguito, poi, un altro utente le ha chiesto come abbia fatto a perdonare Andrea dopo tutto quello che le ha fatto. L’influencer, allora, ha spiegato che quando una persona la tradisce ci sono due cose che può fare. Nel caso del Dama, si è trattato di errori di gioventù, dovuto alla troppa leggerezza e immaturità forse. Per tale ragione, ha deciso di perdonarlo, ma non è tutto. La ragazza ha anche spiegato il momento esatto in cui ha deciso di farlo.

Ecco quando ha perdonato Damante

Il tutto è accaduto circa due anni fa, quando i due si incontrarono di nuovo ed ebbero modo di parlare di tutto quello che era successo. Giulia De Lellis ha confessato di aver visto negli occhi di Damante un vero pentimento. Proprio in virtù di questo, deciso dei porre fine alla questione e di andare avanti.

Per quanto riguarda il secondo caso, invece, Giulia ha ammesso che se qualcuno le fa del male con cattiveria e non mostrando neppure un briciolo di pentimento, allora la cosa è molto diversa. In questa circostanza, infatti, sa essere molto vendicativa e astuta, per questo, non è mai una buona idea.