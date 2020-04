Uomini e Donne: tra Pamela ed Enzo è di nuovo crisi, le parole dell’ex dama

Ancora problemi per la coppia che si è formata nel trono over del programma di Maria De Filippi. Ecco le ultime dichiarazioni di Pamela Barretta

Uomini e Donne: è di nuovo crisi tra Pamela ed Enzo

Pamela ed Enzo si sono conosciuti nel trono over di Uomini e Donne. Lei era appena uscita dalla storia con Stefano Torrese. Vi ricordate che cosa è successo? In breve, dopo molte titubanze di lui, la coppia ha iniziato una relazione al di fuori del programma, ma quando sono tornati per suggellare il loro amore, Pamela ha scoperto le bugie dell’uomo. Da allora tra loro è guerra.

Con Enzo non è andata molto meglio all’inizio. Hanno iniziato a frequentarsi ma lui aveva degli atteggiamenti aggressivi e possessivi nei suoi confronti e non la voleva come fidanzata. Tra le polemiche e le critiche del pubblico sono usciti dal programma per vivere la loro storia al di fuori. Dopo un periodo idilliaco fatto di viaggi insieme, sono iniziati i problemi.

Pamela qualche settimana fa ha detto di essere stata lasciata da Enzo. Lui ha smentito, dicendo che c’era stata solo una forte litigata ma non era possibile lasciarsi al telefono. Poi le cose si sono sistemate fino ad un’altra crisi. Ecco qui di seguito le dichiarazioni di Pamela.

Le parole di Pamela

Pamela è sempre molto attiva sui social e qualche ora fa ha avviato la funzione delle domande su Instagram per rispondere alle curiosità di chi la segue. In realtà, l’ex dama del trono over ha evitato per molto tempo di parlare di Enzo, ma ha deciso di affrontare l’argomento.

Molto sinceramente ha detto, dopo aver ricevuto più di 100 domande dello stesso tipo, che con Enzo “non procede“. Poi ha aggiunto un “per niente“. Non ha dato altri dettagli della situazione. Lo farà forse in futuro? Per il momento pare che non siano riusciti a risolvere le loro problematiche di coppia. Quando potranno rivedersi ci riusciranno?

Enzo aveva parlato di mancanze di attenzioni da parte di Pamela. Non si sentiva desiderato, non si sentiva considerato. Pamela sembra che vada avanti nella sua vita, anche social, da sola non includendolo. Pamela, invece, sospetta che lui abbia qualcun altra dalle sue affermazioni degli scorsi mesi. Questa, secondo voi, è un’altra crisi dovuta alla distanza o può essere un addio definitivo?