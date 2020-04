Avete mai visto Chanel Totti? La figlia di Ilary Blasi e Francesco è cresciuta, bella come la madre [FOTO e VIDEO]

Chanel Totti sbarca su Tik Tok

Nella serata di venerdì il pubblico di Canale 5 ha avuto la possibilità di vedere Francesco Totti e Ilary Blasi nei primi anni del loro matrimoni. L’ex calciatore della Roma e la soubrette erano ospiti a Paperissima, il programma riproposto da Mediaset. La coppia ha ben tre figli e una di queste si chiama Chanel. La ragazzina il prossimo maggio compirà 13 anni e da qualche giorno è sbarcata anche su Tik Tok, il social network cinese in voga in questo momento.

Nel frattempo l’adolescente sta già facendo impazzire tutti coloro che la seguono, oltre 21 mila follower. La secondogenita de Er Pupone, infatti, ha condiviso delle clip postato dove la si vede danzare in compagnia delle sue amichette. Ma i filmati più visti ed apprezzati sono quelli fatti in famiglia, soprattutto in presenza del padre e dei fratelli Cristian e Isabel.

La secondogenita di Totti e la Blasi bella come la madre

A causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, Francesco Totti è costretto a rimanere lontano dal calcio. Quindi, l’ex attaccante della Roma sta trascorrendo molto tempo in famiglia, ovvero con la moglie e i loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel. I primi due sono ormai adolescenti, tuttavia Er Pupone continua a divertirsi con loro, organizzando dei scherzi, è immedesimandosi anche nel loro mondo.

Per la secondogenita, bella come la madre, ha deciso di trasformarsi in danzatore, conquistando i seguaci della 12enne. Mentre la conduttrice Mediaset, Ilary Blasi, al momento si dedica solamente al suo profilo Instagram, tenendosi a debita distanza dalla new entry Tik Tok.

Francesco Totti protagonista di Tik Tok nei video di Chanel

Nellle numerose clip condivise dalla bellissima Chanel Totti su Tik Tok, la madre Ilary Blasi non si è mostrata mai in sua compagnia. Facendo a meno della mamma, la 12enne ha deciso di coinvolgere anche un altro componente della sua famiglia, ovvero la sorellina Isabel che ha solo tre anni.

Quest’ultima somiglia molto alla sorella maggiore. Quindi, per l’amore che prova per la sua secondogenita, l’ex Capitano della Roma ha deciso di mettere in mostra il suo lato da fanciullo nel social network del momento, ovvero Tik Tok.