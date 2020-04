Jasmine Carrisi nel mirino degli haters, una fan la smaschera: ‘un tempo non eri così…’ (FOTO)

Jasmine Carrisi è tornata al centro delle polemiche dopo aver postato uno scatto molto ma molto particolare. A quanto pare la figlia di Al Bano lo ha fatto di proposito aspettando i soliti commenti dei ‘leoni da tastiera’. Come già raccontato altre volta, la giovane figlia di Loredana Lecciso e del maestro, spesso è vittima di insulti e critiche per via del suo aspetto fisico.

Qualcuno insinua che sia ricorsa alla chirurgia estetica e di voler somigliare sempre più alla madre. Altri invece, pochi giorni fa l’hanno definita addirittura il nuovo Ken umano, ma questa volta un utente che la conosce sin da piccola l’ha smascherata. Vediamo cosa è successo.

Jasmine Carrisi ha ritoccato le labbra e il naso

Visto il tanto tempo a disposizione da parte di tutti,anche Jasmine Carrisi dedica molto tempo ai social. Di recente il suo profilo è sempre attivo, attraverso dirette, foto e domande che la figlia di Al Bano pone ai suoi fan. Con un profilo di quasi 60 mila seguaci, la giovane Carrisi è diventata una vera e propria influencer e spesso regala anche scatti bollenti ai suoi follower.

In questo caso, Jasmine Carrisi ha pubblicato due scatti dove si mostra in primo piano. Nel dettaglio cerca di evidenziare le sue labbra. Nella prima immagine la foto è naturale mentre la seconda lascia qualche perplessità. Un prima e dopo che non lascia dubbi e che scatena l’ira di alcune persone. Infatti, nella seconda foto (ovviamente ritoccata), la figlia di Al Bano si è gonfiata le labbra e anche il naso è più a punta. (Continua dopo il post)

La figlia di Al Bano nel mirino degli haters

Ovviamente la seconda immagine postata da Jasmine Carrisi è del tutto modificata attraverso un applicazione, ma qualcuno ci ha davvero creduto. In particolar modo una sua ammiratrice, che dice di conoscerla da quando era piccola non è affatto convinta che non sia ricorsa alla chirurgia. “Solo un cieco non vede che la bocca non è normale…”.

La figlia di Al Bano ormai da tempo è abituata agli insulti e anche questa volta ha risposto con un semplice sorriso. Inoltre, ha ringraziato con varie emotions chi la sostiene e chi crede che la sua bellezza sia del tutto naturale.