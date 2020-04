Uomini e Donne, nuove dichiarazioni di Valentina Dallari su Junior Cally

Dichiarazioni di Valentina

In questo periodo molti partecipanti di Uomini e Donne stanno tornando sui propri passi con le rispettive scelte. Andrea Damante, per esempio, ha riconquistato Giulia De Lellis ed ora stanno trascorrendo la quarantena insieme. Anche Nilufar Addati sta uscendo allo scoperto con Giordano Mazzocchi, con il quale ha avuto una relazione tempo fa. Altri, invece, non hanno avuto la stessa fortuna.

Tra questi c’è Valentina Dallari, ex tronista che ha preoccupato il web con la malattia dell’anoressia. Nota anche per essere una famosa dj, è riuscita a vincere la sua dura battaglia. Adesso sta facendo i conti con affari di cuore, dal momento che è stata lasciata senza alcun preavviso dal fidanzato. Ha voluto fare ulteriori dichiarazioni in merito alla faccenda.

‘Ha detto che stava male e io l’avrei aiutato volentieri’

Le dichiarazioni di Valentina non hanno sconvolto minimamente i follower. Qualche settimana fa ha riferito di non sentire Junior Cally da molto tempo. E’ improvvisamente sparito nel giro di un mese. Per questo motivo non si fanno più dediche romantiche sui rispettivi profili di Instagram.

All’inizio lui le aveva confessato di non stare bene, dunque la ragazza non ha esitato a volergli dare un supporto psicologico. In realtà le ha detto una bugia perché, in base a ciò che pubblica, sembra che le sue condizioni siano ottime. Come se non bastasse Valentina ha notato che molte ragazze disinibite gli inviano video e foto spinti. Lui, divertito e compiaciuto, ha fatto gli screen per poi mostrarli ai suoi fan.

A questo punto la diretta interessata si è dissociata, consigliando a tutti di scegliere con cura chi far entrare nella propria vita. E’ in situazioni del genere che si capisce tanto di qualcuno, ragion per cui si può far a meno del superfluo. Gli utenti social condividono pienamente il suo pensiero.

‘Non potrei vivere senza la musica’

Valentina è una guerriera e l’ha dimostrato con il suo libro ‘Non mi sono mai piaciuta‘ in cui parla dei suoi disturbi alimentari. Inoltre può contare sulla musica. Il padre, chitarrista di una band, è sempre stato un collezionista di dischi. Con il tempo ha ampliato le sue conoscenze musicali fino a diventare ciò che è oggi. La musica è la cosa che la fa sentire più capita e meno sola. Sicuramente riuscirà a voltare pagina con la sua passione.