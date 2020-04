Armando Incarnato, profilo hackerato, lui furioso: “Avete contattato la madre di mia figlia e…” (FOTO)

In queste ore, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Armando Incarnato, si è trovato a fare i conti con un’incresciosa situazione, dato che il suo profilo Instagram è stato hackerato. Il protagonista si è subito reso conto che qualcosa non andasse e, in men che non si dica, è riuscito a ripristinare l’ordine.

Nel frattempo, però, nei momenti in cui il suo profilo è stato nelle mani di estranei, sono accadute delle cose alquanto interessanti che bisogna menzionare. Colui o colei che ha avuto quest’idea ha cominciato a contattare persone molto vicine al cavaliere, dicendo cose assurde. Vediamo tutti i dettagli.

Il profilo hackerato di Armando Incarnato

Anche se il talk show pomeridiano non sta andando in onda nella versione classica, Armando Incarnato continua ad essere al centro dei gossip, stavolta per il profilo hackerato. Diverse ore fa, il napoletano ha denunciato la situazione nelle IG Stories ed ha svelato cosa sia successo. Nel concreto, qualcuno è entrato nel suo profilo ed ha cominciato a contattare delle persone a lui vicine, ad inviare richieste di amicizia e commenti scomodi.

Ciò che, tuttavia, ha fatto infuriare il cavaliere più di tutto, è il fatto che questi individui hanno contattato anche la madre di sua figlia. La donna in questione, resasi conto che ci fosse qualcosa di strano, ha subito intuito che potesse trattarsi di un fake. Ad insospettirla è stato il fatto che gli hacker hanno mandato una richiesta di amicizia alla madre della donna.

Lo sfogo del cavaliere

Ad ogni modo, dopo aver ripristinato la questione, Armando Incarnato ha sbottato contro chi gli ha hackerato il profilo ed ha minacciato di non fermarsi qui. Il cavaliere, infatti, pare sia pronto ad andare fino in fondo per scoprire di chi sia la colpa. Dopo questo avvenimento, però, il napoletano si è reso protagonista di un altro gossip.

Armando ha pubblicato una foto di lui a letto ed ha alluso al fatto che non fosse solo. Il tutto è stato in risposta ai rumors secondo cui lui potrebbe essere in compagnia della sua ex Jeanette durante questa quarantena. Sarà vero?