Uomini e Donne, la segnalazione sulla quarantena di Armando Incarnato

La segnalazione sulla quarantena

La protagonista indiscussa del Trono over di Uomini e Donne è sicuramente Gemma Galgani. Con Giovanna Abate è la protagonista del nuovo format del programma, incentrata sul corteggiamento virtuale. Come sempre Tina Cipollari non perde mai occasione di screditarla, dunque i telespettatori vorrebbero che non ci fosse.

Attualmente si sta concentrando sulla conoscenza di un uomo misterioso che non ha ancora mostrato il suo volto. Sicuramente non mancheranno dei colpi di scena. Nel frattempo un altro partecipante è al centro dell’attenzione per come sta vivendo la quarantena. Si tratta dell’affascinante napoletano Armando Incarnato. Secondo il VicolodelleNews non è solo in questo periodo, ma con una donna che UeD ha avuto modo di conoscere.

In attesa delle smentite

La segnalazione sulla quarantena di Armando non ha ancora una veridicità. Non ci sono prove concrete se non delle Instagram Stories ambigue che l’uomo pubblica in contemporanea alla donna in questione. Si nota una somiglianza di attrezzi per fare ginnastica, ombrellone e tavolino da aperitivo.

Il tutto è stato subito rimosso, ma agli utenti social più attenti non è sfuggito nulla. Tina ha sempre insinuato che avesse una relazione al di fuori dello studio, dunque non ha esitato a presentare a Jeanette. Sarebbe l’ex fidanzata con la quale condivide un negozio di parrucchiere. Aveva riferito che non c’era nulla tra loro da anni, ma comunque sono rimasti in buoni rapporti.

Grazie a lui ha ottenuto una tranquillità economica, in quanto per sdebitarsi gli è stato accanto nei momenti difficili. Nessuno le ha creduto e ad oggi la segnalazione potrebbe trasformare i dubbi in certezze. Mettendo a confronto le storie, si vede chiaramente che condividono la stessa casa. Potrebbe anche trattarsi di una falsa ipotesi, però non è stata ancora smentita.

La frecciatina a Veronica

Qualche mese fa Armando ha dedicato un post a una delle dame del Trono Over. Ha sottolineato che la bellezza artefatta necessita del bisturi e dei centri estetici. Così facendo ha voluto dire che la persona in questione non ha nulla di vero. Molti credono che si sia rivolto Veronica Ursida. Quest’ultima ha versato lacrime amare per colpa sua al punto tale da far arrabbiare Maria De Filippi. Con il suo modo di fare, di certo non è riuscito a conquistare tutti gli italiani. Fatto sta che il gossip non può fare a meno di lui.