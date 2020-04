Rudy Zerbi volto noto di Amici fa delle dichiarazioni “difficile andare avanti”

Rudy Zerbi le rivelazioni in diretta con Enzo Miccio

Rudy Zerbi in questi giorni ha incontrato Enzo Miccio tramite una diretta interessante su Instagram. Così hanno divertito i loro follower con i loro racconti. Tra una cosa e l’altra si è parlato anche di qualcosa di triste, Rudy Zerbi ha affermato di non vedere i suoi figli ormai da tantissimo tempo, sono due mesi che sta lontano da loro. L’uomo ha quattro figli in totale, uno vive con lui, mentre gli altri tre sono in giro per il nord Italia.

In più occasioni avrebbe avuto la possibilità di andare a trovare, ma ha scelto di evitare, più che altro per rispetto nei loro stessi confronti. Lui per questioni lavorative è dovuto entrare a contatto con altre persone, quindi ha scelto di vivere la sua quarantena in totale isolamento anche se è difficile. Lo sta facendo proprio Come tutti gli italiani. È il periodo più difficile, quello che nessuno pensava di dover vivere. A lui si accoda anche Enzo Miccio che sta soffrendo tantissimo la situazione sentimentalmente parlando, ma anche in ambito lavorativo.

Rudy Zerbi: le affermazioni su Pechino Express

Rudy Zerbi poi divertito gli ha detto di aver seguito Pechino Express soprattutto per lui, per osservare i suoi comportamenti, la sua ironia, che è stata probabilmente il fulcro del programma. Ha poi continuato dicendo che gli sarebbe tanto piaciuto partecipare insieme a lui, la loro coppia non si sarebbe potuta chiamare che “I pelati”. Si sarebbero divertiti e avrebbero divertito tantissimo il pubblico perché insieme sarebbero stati una coppia esplosiva.

Enzo Miccio ha risposto con la stessa ironia, però nelle sue parole c’era un po’ di amaro, Forse perché al termine di un’esperienza tanto difficile, Non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo. È un uomo non abituato a perdere, lì è arrivato al secondo posto quindi mandare giù il boccone non sarà stato semplice. Ecco che definisce l’esperienza Pechino, un’esperienza devastante che ti distrugge dentro e fuori.

Piero Barone ed Enzo Miccio, le critiche al nuovo decreto di Conte

A loro si è unito Piero Barone, il cantante de Il Volo che ha affermato che per non riesce più ad andare avanti. È preoccupati e stressato professionalmente parlando visto che non è possibile fare concerti e non si sa nemmeno quando si potrà ricominciare. Il cantante Ha Quindi aperto una nuova discussione che Enzo Miccio ha preso al volo, affermando che tutto è stato studiato benissimo, non ha nulla da ridire, sono state prese le giuste precauzioni, ma una cosa da rimproverare al presidente Conte e ai nostri politici ce l’ha.

Si è parlato della scuola, si è parlato della sanità, un po’ di qualunque mestiere, ma non si è accennato minimamente agli eventi, matrimoni, sfilate e quant’altro. Per uno che come lui lavora proprio con queste cose è difficile andare avanti. Il tutto soprattutto perché coloro che si devono sposare gli pongono delle domande alle quali lui in passato ha risposto in modo positivo cercando di rassicurare chiunque. Adesso non può perché nessuno dà certezze.