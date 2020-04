Gemma Galgani in un’intervista: ecco perché è a Roma e poi le confessioni su Tina e Giovanna

La protagonista indiscussa di questo nuovo format di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha rilasciato un’intervista al settimanale TV Sorrisi e canzoni, nella quale ha affrontato molti argomenti.

Innanzitutto ha parlato della sua presenza a Roma, invece che a Torino. In seguito, si è espressa sulla sua acerrima nemica Tina Cipollari e su Giovanna Abate. Se verso la prima è stata molto acida, lo stesso non può dirsi della seconda.

L’intervista di Gemma: dure parole contro Tina

Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di Uomini e Donne e non solo. La dama ha chiarito innanzitutto la questione relativa alla sua presenza a Roma. In molti l’hanno accusata di aver infranto la quarantena per poter prendere parte alla trasmissione ma, stando a quanto rivelato da lei, le cose non stanno affatto in questo modo. Lei si trova nella capitale da prima che scoppiasse il lockdown. Inoltre, ha chiarito di essere qui da sola, dato che, contrariamente a quanto crede Tina, è perfettamente in grado di falro.

In merito a questo argomento, Gemma ha spiegato di essere sempre più basita dal comportamento dell’opinionista. A suo avviso, infatti, è assurdo che la donna continui ad essere così agguerrita anche in un clima di emergenza sanitaria così forte. Neppure la pandemia è stata in grado di placare il suo animo litigioso.

Il web non gradisce e sbotta contro la Galgani

Per quanto riguarda Gianni Sperti, invece, lui è molto più protettivo nei suoi confronti. Per tale ragione lo stima e lo apprezza sempre di più. Su Giovanna Abate, invece, ha detto di reputarla come una figlia, pertanto, cerca di darle consigli materni su come comportarsi e affrontare la situazione.

A ogni modo, al di là dell’intervista di Gemma Galgani, la dama non sta riscuotendo molti consensi sul web. In molti non vedono l’ora che questa farsa volga al termine dato che reputano la protagonista un vero zimbello. Le ipotesi avanzate dal web sono due. La prima è che Gemma stia recitando un ruolo, la seconda è che, invece, non sia dotata di autostima e quindi sia spinta a ridicolizzarsi in questo modo.