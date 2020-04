Gigi Hadid, clamorosa notizia sulla vita privata della bellissima modella americana

Gigi Hadid aspetta un bebè dal compagno Zayn Malik

Gigi Hadid, nota modella, è conosciuta non soltanto per il suo fantastico e strabiliante fisico invidiato dalle donne di tutto il mondo, ma anche per il suo carattere tanto esuberante. La donna secondo quanto riportato dai giornali di gossip americani più credibili, è incinta, sembrerebbe di 20 settimane.

Lei e Zayn Malik stanno insieme ormai da tanto tempo, lui è l’eccezione dato che sue relazioni passate non hanno avuto chissà quale durata. Adesso la coppia non ha rilasciato alcuna notizia in merito ad una gravidanza, ma sembrerebbe essere Certo dato che hanno postato una foto in cui si vede benissimo il pancino della donna che ci ha abituati a vedere un ventre piatto, sempre in perfetta forma.

Nella foto di ieri indossa un jeans a vita alta e una t-shirt molto attillata, sembra essere evidente un pancino da gravidanza parecchio inoltrata. Dalla foto si capisce bene che sono tutti felici, si sono fatti vedere tutti insieme in famiglia in occasione del suo venticinquesimo compleanno. Tra le sue mani e quelle della sorella c’è un palloncino a forma di 25.

Gigi Hadid, la gravidanza mette a tacere le critiche e l’opinione pubblica

Gigi Hadid e il suo fidanzato stanno quindi per diventare genitori, sicuramente saranno in grado di crescere un piccolo pargolo, del quale non sanno ancora il sesso dato che la gravidanza è appena agli inizi. Dovrebbe partorire più o meno a settembre ma anche qui nessuna certezza se prima non sono i diretti interessati a parlarne. Probabilmente lo faranno quando sarà arrivato il momento.

I due stanno insieme già da qualche tempo, proprio a causa del suo passato la modella è stata parecchio criticata da coloro che la giudicano una ragazza facile, non capace di portare a termine una relazione, di non impegnarsi emotivamente o sentimentalmente. A proposito di ciò il cantante non si è mai fatto prendere più di tanto da quello che pensano gli altri. La giudica benissimo com’è giusto che sia e ne parla in grande difesa lasciando trasparire tutto l’amore che prova per lei.

I Ferragnez prendono le sue parti, una ragazza con tanti pregi

Non è l’unico a farlo. A dire che Gigi è una bravissima persona, che ha tanti pregi e pochissimi difetti sono anche i Ferragnez, che l’hanno nominata più volte durante le dirette.

Mentre il ragazzo l’ha inclusa anche nella sua vita lavorativa dato che la modella è apparsa nel video della canzone Pillowtalk. Proprio questa sua creazione ha dato inizio alla loro storia d’amore, da allora li abbiamo visti uniti più che mai innamoratissimi l’uno dell’altra.