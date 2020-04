Alessia Marcuzzi fa parlare di sé: i motivi

In attesa di tornare alla guida de Le Iene Show, Alessia Marcuzzi continua a rimanere a casa per via della quarantena. E a proposito di questo, qualche settimana fa la Pinella è stata criticata per aver trascorso la Santa Pasqua insieme ai suoceri che vivono nel palazzo di fronte. Una scelta che ha sollevato un polverone mediatico dove è intervenuta anche la blogger Selvaggia Lucarelli esprimendo il suo giudizio negativo sulla vicenda.

Successivamente la professionista romana ha fatto parlare di sé per uno scatto condiviso su IG dove appare in versione acqua e sapone, ovvero senza un filo di trucco e mostrando ai follower i suoi difetti. E parlando di social netwok, di recente la donna ha pubblicato uno scatti che ha stuzzicato la fantasia dei suoi seguaci, ma non sono mancate nemmeno le critiche.

I prossimi impegni lavorativi della Pinella

Il profilo Instagram di Alessia Marcuzzi conta circa cinque milioni di follower. Quest’ultimi quotidianamente tra Stories e post sono informati di quello che fa la conduttrice de Le Iene Show. Dopo anni alla guida dell’Isola dei Famosi, la professionista romana ha deciso di dare una svolta alla sua carriera lasciando la conduzione del reality show.

In attesa di vederla nel programma di Neri Parenti su Italia 1 e successivamente a Temptation Island, la Pinella ha lasciato tutti i follower senza fiato. Il motivo? La donna è apparsa su IG mentre indossa una minigonna che mette bella mostra le sue forme sinuose e soprattutto le gambe.

Alessia Marcuzzi criticata per le sue gambe

Nelle ultime ore Alessia Marcuzzi ha arricchito la galleria fotografica del suo account Instagram condividendo un nuovo contenuto. La professionista Mediaset, anche se si trova in casa per la quarantena, ha fatto finta di recarsi a mare indossando una tenuta estiva con tanto di cappellino.

La Pinella si è fatta vedere in minigonna e un top super aderente. E proprio la gonna corta ha scatenato le critiche da parte di alcuni leoni da tastiera. Infatti, alcuni le hanno sottolineato per l’ennesima volta di avere le gambe storte. La diretta interessata al momento non ha replicato, ma ha scritto solo la seguente didascalia: “Faccio finta di andare al mare, a mostrá le chiappe chiare”.