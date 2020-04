Amadeus a Sanremo 2021? Sì, ma solo con il permesso di..

Amedeo Sebastiani, che tutti noi conosciamo come Amadeus, è indubbiamente uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sarà per il suo sorriso, sarà per la simpatia e, certo, per il suo modo di confrontarsi con il pubblico, il successo dell’uomo è chiaro a tutti. A dimostrarlo arrivano il successo dei suoi programmi, primo tra tutti I Soliti Ignoti.

A febbraio, insieme a Fiorello, Amadeus ha condotto una seguitissima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione fortunata, è certo, di cui ricorderemo molte cose. Le accuse di sessismo al conduttore e la lite tra Morgan e Bugo sono solo alcune. A rimanere impressa negli occhi degli appassionati della kermesse sanremese sarà, però, la conduzione di Amadeus che si è dimostrato all’altezza del compito ricevuto.

Amadeus e il bis al Festival di Sanremo

Dopo il successo a cui abbiamo assistito alcuni mesi fa, da qualche settimana si vociferava di un possibile bis di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo. Adesso, finalmente, è arrivata la conferma che in tanti aspettavano: l’edizione 2021 sarà effettivamente condotta da lui, Amadeus. A confermarlo è stato proprio lui durante un’intervista, esclusivamente a distanza, a Mara Venier durante Domenica In. “Al primo Sanremo non si dice mai di no” ha confessato l’uomo.

Poi prosegue “Al secondo si dice ‘ci penso’ ma il prossimo non sarà il secondo Sanremo, sarà il primo dopo il Coronavirus”. Un’edizione che, quindi, sarà comunque inedita anche se per un motivo che nessuno avrebbe mai potuto nemmeno lontanamente immaginare. Confermata la sua presenza sul palco dell’Ariston, si sta lavorando per convincere Fiorello ad affiancarlo in quella che sarà una nuova avventura. Il siciliano, però, ci sta ancora riflettendo.

Giovanna Civitillo dà il consenso ironico

In collegamento con Mara Venier, Amadeus non era da solo. Insieme a lui, infatti, si trovava la moglie Giovanna Civitillo, la showgirl partenopea conosciuta a L’Eredità. “Io vedo che mio marito sta già lavorando” ha detto, proseguendo “Fa riunioni al telefono, però non so di che cosa si tratta..” Ha usato un po’ di ironia la Civitillo che ha, dunque, dato il permesso al marito di accettare il bis al Festival.

Sanremo 2021, però, non è l’unico progetto lavorativo dell’uomo. Pare, infatti, che presto tornerà con I Soliti Ignoti – Il Ritorno, che condurrà un programma in prima serata in autunno e che sarà protagonista, di nuovo, al galà di Capodanno.