Amici 19, Jacopo Ottonello: il messaggio di Tiziano Ferro e la speranza di partecipare a Sanremo

Jacopo Ottonello in una recente intervista ha parlato di una sorpresa ricevuta da Tiziano Ferro, della sua vita dopo Amici e dei progetti futuri

Amici 19: Jacopo Ottonello si racconta

Jacopo Ottonello ha partecipato ad Amici 19 e ha ricevuto tanti complimenti per la sua tecnica vocale e per il suo carattere, sempre molto educato e anche simpatico e giocherellone. La stessa Maria De Filippi si è affezionata molto a lui, tanto che quando è stato eliminato al Serale, la conduttrice si è messa a piangere.

Jacopo ha avuto degli inediti importanti, ha pubblicato il suo primo album dal titolo Colori e ha anche appassionato i telespettatori con la sua vita privata. Nella scuola non faceva altro che parlare della sua fidanzata Greta con la quale ha una relazione da pochi mesi ma che per lui è la persona giusta.

Qualche ora fa, Jacopo è stato intervistato in diretta Instagram dal settimanale Chi e ha raccontato qualche aneddoto legato a Enrico Nigiotti e Tiziano Ferro. Non solo, non poteva mancare il riferimento a Greta e alla possibilità di affrontare il Festival di Sanremo.

Jacopo: Tiziano Ferro, Enrico Nigiotti e Sanremo

Nel suo album c’è un brano scritto da Enrico Nigiotti. Jacopo ha svelato che è stato tutto merito di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, gli ha fatto ascoltare la canzone e poi gli ha svelato di chi era. Jacopo ne è stato felicissimo perché è uno degli artisti che gli piacciono di più. Inoltre, quando si sono visti Nigiotti lo ha consigliato come un fratello maggiore ed è stato molto importante per l’interpretazione dei suoi inediti.

Ma Jacopo ha anche ricevuto un messaggio da Tiziano Ferro. Molte fan del cantante di Latina hanno chiesto una collaborazione con Jacopo, quindi lui ha deciso di contattarlo. Jacopo non era in sè dall’emozione e ha confessato: “Se mai dovesse succedere una cosa del genere, collaborare con lui, mi tatuerò la sua faccia su tutta la schiena, sarebbe un’emozione indescrivibile“.

Ovviamente l’ex concorrente di Amici 19 sogna di andare al Festival di Sanremo. Per lui sarebbe “la ciliegina sulla torta”. In fondo, è soltanto ad un’ora dalla città abitando a Savona, quindi la speranza di poterci arrivare c’è e molto forte. Nel frattempo sta vivendo la quarantena con la famiglia e ha potuto rivedere anche Greta, la quale si è fatta trovare a casa sua quando è tornato da Roma. Nei suoi progetti c’è anche la convivenza con lei.