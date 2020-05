Virginia Sanjust ex signorina Buonasera arrestata per stalking

Virginia Sanjust: arriva la denuncia dell’ex fidanzato

Virginia Sanjust, ex signorina buonasera è stata arrestata con l’accusa di stalking arrivata dal suo ex fidanzato. La donna adesso si trova ai domiciliari per scontare la pena arrivata a seguito di comportamenti illegali, preoccupanti e pericolosi per lei e per chi le sta vicino. La donna è conosciuta come figlia d’arte, conduttrice TV ed anche amica di Piersilvio Berlusconi.

Adesso è riuscita a mettersi nei guai trasformandosi nello stalker del suo ex fidanzato, un ragazzo con il quale ha avuto una relazione di brevissima durata. A quanto pare lei si era davvero innamorata mentre lui aveva deciso di lasciarla. La spiegazione da parte dell’uomo è stata che con il tempo si è accorto che la loro storia non avrebbe potuto decollare, nè tanto meno avrebbe potuto avere futuro. Ha quindi troncato e da quel momento è accaduto di tutto.

Virginia Sanjust, atti persecutori e di violenza verbale e non soltanto

Virginia Sanjust non è soltanto una bella ragazza, è molto di più. A dimostrazione di ciò, la sua reazione arrivata dopo la decisione del compagno. Un insieme di comportamenti violenti che da una ragazza come lei nessuno si sarebbe mai aspettato eppure ne è stata capace. Lo ha seguito ovunque, minacciato, accusato, danneggiato in qualunque modo. L’uomo parla di insulti e violenza di qualunque tipo, di vetri rotti, vigili del fuoco che sono dovuti intervenire a qualunque ora del giorno e della notte.

La donna a quanto pare pur di entrare in casa dell’ex compagno ha rotto i vetri delle porte e delle finestre ferendosi. Poi ha anche chiamato i vigili del fuoco spiegando di essere la compagna del proprietario di quell’appartamento e di essere rimasta chiusa fuori. Tutto per farsi aprire ed intrufolarsi dentro.

La perizia afferma che la donna è capace di intendere e di volere

I magistrati a seguito delle Varie denunce hanno avviato una perizia dalla quale è stato confermato che la donna gode della piena capacità di intendere e di volere. Qualunque sua azione sembrerebbe essere quindi il frutto di una persona fragile che ha perso una persona che riteneva essere fondamentale nella sua vita.

Può sembrare strano anche perchè si conoscevano da poco. Eppure può succedere soprattutto quando si è già di per sè parecchio deboli. Ad ogni modo dopo essersi messa nei guai non dovrà scontare alcun carcere ma dovrà rispettare i domiciliari. Dopodichè la attende un percorso riabilitativo in una casa di cura.