Temptation Island: Valeria Bigella ha ritrovato l’amore, ecco chi è il fidanzato

L’ex protagonista di Temptation Island ha voltato pagina in amore. Ecco chi è il suo nuovo fidanzato

Temptation Island: Valeria Bigella ha un nuovo amore

Vi ricordate di Valeria Bigella? Lei aveva partecipato qualche anno fa a Temptation Island con Alessio Bruno con il quale conviveva e lavorava. Durante l’esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia, Alessio non si è comportato molto bene, ma Valeria ha deciso di dargli una seconda possibilità. La loro storia, però, è naufragata qualche tempo dopo e hanno deciso di prendere strade completamente diverse.

Adesso Valeria è un’influencer molto affermata con all’attivo diversi progetti, mentre Alessio Bruno è stato arrestato con l’accusa di spaccio e recentemente sembra che anche in amore le cose per lui non stiano andando nel verso giusto. La sua storia con Eleonora D’ Alessandro sembra essere finita.

Ad ogni modo, in questo ultimo periodo, dopo la storia finita male con il calciatore Davide Petrucci, sembra che Valeria abbia ritrovato l’amore con un altro sportivo. Non c’è una conferma ufficiale ma sembrerebbero non esserci dubbi. Ecco qui di seguito nell’articolo di chi si tratta.

Il nuovo fidanzato

Valeria nelle ultime ore ha condiviso delle Instagram Stories in cui era in compagnia di Riccardo Moraschini. Lui è un cestista di Cento, ha 29 anni ed è attualmente impegnato con L’Olimpia Milano. Nelle storie condivise dall’influencer, lei si rivolge a lui dicendogli che la vuole far ingrassare in modo che gli altri non la guardino e poi lo chiama “amore”. (Continua dopo la foto)

Insomma, evidentemente i due stanno trascorrendo la quarantena insieme e questo vuol dire che la loro relazione va avanti ormai da tanto tempo. Valeria e Riccardo diranno qualcosa di più a proposito della loro storia? A voi piacciono insieme?

Il gossip

Nel frattempo Valeria continua nel suo lavoro da influencer e modella, cercando di non entrare troppo nel mondo del gossip. La prova è il fatto che abbia nascosto questo suo nuovo amore. Tuttavia, è stata al centro dell’attenzione quando Alessio Bruno ha avuto i suoi problemi e anche durante lo scandalo Sara Affi Fella con la quale era legata da una profonda amicizia. Recentemente ha anche svelato di aver avuto un aborto spontaneo quando era fidanzata con Alessio, ma lui ha precisato che si è trattato di un’interruzione di gravidanza volontaria.