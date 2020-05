Bicicletta della distanza: invenzione di un ingegnere indiano impazza sul web [VIDEO]

Per questa pandemia, sicuramente presto o tardi cambieranno le abitudini della vita giornaliera. Alcuni virologi sostengono che dobbiamo imparare a convivere con il Coronavirus. E proprio in vista di questa convivenza forzata, alcune persone stanno mettendo in moto il cervello, per delle creazioni che possano tutelarci.

Come quella di un ingegnere automobilistico indiano che ha costruito su misura una ” COVID-19 Bike” con circa un metro e mezzo di spazio tra i suoi due posti. Una bicicletta della distanza che serve ad evitare di stare troppo vicini. La sua creazione ha subito fatto impazzire il web.

Bicicletta della distanza: un’idea geniale

Partha Saha, l’ingegnere geniale, è originario di Tripura e ha avuto questa idea della bicicletta della distanza per fronteggiare il coronavirus. Lui stesso ha dichiarato di voler praticare il distanziamento sociale sicuro su strada, quindi ha costruito su misura un veicolo a due ruote elettrico con un lungo telaio centrale per mantenere i due ciclisti a distanza di sicurezza. Ha detto che la distanza tra i sedili della “COVID-19 Bike” è di circa un metro e mezzo.

Saha ha affermato di non voler trasformare la bici in un prodotto che si può immettere sul mercato. Anzi non me ha proprio interesse. Il suo scopo piuttosto, è quello di usarla come strumento per sensibilizzare la gente sull’argomento. Le persone troppe volte trascurano l’importanza del distanziamento sociale nel rallentare la diffusione della pandemia di coronavirus.

L’idea iniziale poi trasformata in una genialata

L’ingegnere ha anche spiegato che inizialmente aveva pianificato di usare la bici per guidare sua figlia a scuola una volta terminate le condizioni di blocco. Tuttavia qualcosa gli frullava in testa. Ci voleva molto di più di un semplice veicolo per scarrozzare la figlia a scuola.

E così ha deciso di lavorare sull’idea e di mettere in piedi un processo che potesse rendere il moto mezzo perfetto per circolare secondo le nuove disposizioni statali.

Un video girato sul funzionamento di questa bicicletta della distanza ha subito fatto il giro del web. E ovviamente l’idea molto ingegnosa è piaciuta. Magari Saha non ha intenzione di produrre a livello commerciale il mezzo, ma nessuno dice che non potrebbe diventare fonte di ispirazione, data la circostanza che lo richiede.