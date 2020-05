Sam Lloyd l’avvocato Ted Buckland in Scrubs è morto

E’ scomparso Sam Lloyd, l’attore interpretava l’avvocato Ted Buckland in Scrubs ed era famoso anche per il suo ruolo in Cougar Town

E’ morto Sam Lloyd, l’attore famoso per aver interpretato l’amato avvocato Ted Buckland in Scrubs ci ha lasciato a soli 56 anni. Famoso anche per aver preso parte ad un’altra serie molto amata in Italia, Cougar Town, insieme a Courteney Cox, l’attore era malato di tumore. Tutti lo ricordano come una persona dolce e gentile, e la sua scomparsa ha sconvolto amici e colleghi.

Il ruolo di Ted Buckland che ha rivestito in 95 episodi di Scrubs lo ha reso celebre. La serie, ambientata in un ospedale californiano, è stata trasmessa in Italia su MTV ed è diventata una delle più famose sitcom degli anni Duemila. Lloyd interpretava un avvocato depresso che aveva una bassa autostima. Lloyd aveva preso parte anche a serie tv come Desperate Housewives, West Wing, Malcolm, Seinfeld e Modern Family.

Sam Lloyd sconfitto da un tumore

L’attore era stato anche un musicista e cantava in un gruppo vocale a cappella, i Blanks. La band era anche comparsa in diversi episodi di Scrubs con il nome Poveri sfigati. Da oltre un anno l’attore combatteva contro un tumore al cervello, una notizia che gli era stata comunicata nel gennaio del 2019. Il tumore era inoperabile e quindi non c’era nulla da fare.

La malattia si era diffusa ovunque in pochi mesi e le cure non avevano efficacia. Le sue condizioni erano molto gravi e la famiglia aveva iniziato una raccolta fondi per garantirgli cure migliori, ma questo purtroppo non è bastato. Fra gli ex colleghi di Scrubs Kate Micucci e Zach Braff hanno salutato l’amico con parole di affetto e di stima. I due attori lo hanno definito la persona più divertente con cui hanno lavorato.

Tanti i commenti da parte di amici e colleghi

Tanti sono stati i commenti da parte di amici e colleghi che sono rimasti sconvolti dalla scomparsa dell’attore. Anche Bill Lawrence, ideatore della serie Scrubs, è rimasto colpito dalla sua morte e ha detto che mancherà a tante persone.

Il collega sul set, Robert Maschio, lo ha ricordato come l’uomo più gentile che lui avesse mai conosciuto, ma anche una persona disponibile e sincera. Anche i fans di Sam Lloyd sono rimasti sconvolti dalla sua morte e lo ricorderanno per quel personaggio che lo ha reso celebre.