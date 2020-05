Yari Carrisi, il retroscena intimo su Ylenia: Da quando è scomparsa non l’ho più fatto’ (FOTO)

Yari Carrisi non dimentica sua sorella scomparsa nel 1993

Yari Carrisi sta trascorrendo questi giorni di la quarantena assieme alla madre a Cellino San Marco. I due sembrano avvolti dai ricordi e tra scatoloni e immagini del passato stanno rispolverando la ‘memoria’ dei propri fan. Alcuni giorni fa, il giovane è stato travolto da una bufera mediatica per via di alcune affermazioni su Barbara D’Urso.

Dopo averle augurato la morte con un post su Instagram, ha dichiarando che ‘l’augurio’ era per i suoi programmi e non per lei. In tanti però hanno ritenuto doverose le sue scuse che, ad oggi, non sono ancora arrivate.

Nelle ultime ore, Yari però ha emozionato tutti pubblicato una lettera di Ylenia Carrisi. La giovane, come tutti sappiamo, è scomparsa nel 1993 e da allora nessuno ha più sue notizie. Se da un lato Al Bano si è rassegnato pensando che la sua primogenita sia morta, la sua ex moglie e suo figlio non smettono di cercarla e sperano che un giorno possa ritornare a casa.

Ylenia Carrisi raffigurata in una pagina del 1977

Dopo quanto accaduto, sta cercando di rimanere lontano dal gossip. Mostrando sui social momenti della sua vita passata e ricordi che lo riportano indietro nel tempo, il figlio di Al Bano poche ore fa ha mostrato un’ immagine intima e commovente.

In qualche modo, ancora una volta, ha voluto ricordare sua sorella Ylenia. In una story su Instagram infatti ha mostrato una pagina di un quaderno scritta nel marzo del 1977 da lui, con tanto di disegnino della sua sorellina. In questa racconta di non aver più preso un aereo per Lima, in Perù. Poi, sul fondo del foglio, una piccola bambina bionda che raffigura la ragazza scomparsa. (Continua dopo la foto)

Al Bano e Romina mortificati per le parole del figlio

Nonostante sia trascorsa una settimana le dure parole di Yari Carrisi contro i programmi di Barbara D’Urso continuano a far discutere. Il giovane ad oggi ha cercato di scusarsi affermando che le sue parole shok di certo non erano rivolte alla conduttrice ma bensì ai suoi show televisivi.

Ad oggi Yari Carrisi continua a rimanere della sua posizione e, al momento, preferisce non tornare sull’argomento. Al Bano e Romina non hanno reagito molto bene davanti all’atteggiamento di Yari e come ha detto lo stesso cantante sono “mortificati”. A darne la notizia il settimanale Nuovo che ha intervistato il Carrisi.