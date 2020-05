Anticipazioni Uomini e Donne, oggi pomeriggio: pubblico deluso dalla decisione di Maria

Finalmente ci siamo quasi, lunedì 4 maggio Uomini e Donne tornerà in onda alla vecchia maniera. Certo, le cose non torneranno esattamente alla normalità considerando il fatto che l’emergenza sanitaria sia ancora in atto. Ad ogni modo, almeno si tornerà ad essere presenti all’interno dello studio.

Le anticipazioni in merito a quello che vedremo sono molto interessanti. Innanzitutto, le due protagoniste indiscusse di queste settimane avranno l’opportunità di vedere dal vivo i loro nuovi spasimanti. Al contempo, però, ci sarà anche la possibilità di confrontarsi con alcuni ex pretendenti.

Le anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne

Lunedì 4 maggio, alle ore 24.54 su Canale 5, ritornerà Uomini e Donne in versione tradizionale. Stando a quanto trapelato dal web e da alcune interviste rilasciate da Maria De Filippi, pare che a partire da tale data ci si continuerà a soffermare su Gemma e Giovanna. Per quanto riguarda il trono over, però, saranno presenti in studio anche altri protagonisti. Nello specifico, si tratta solo di quelli che risiedono nei territori di Roma e limitrofi.

Gemma continuerà a conoscere tre dei suoi nuovi spasimanti, ovvero: Sirius, Cuore di Poeta e Occhi Blu. Pantera e Punto Coronato, invece, sono stati eliminati dalla dama. Finalmente, dunque, la donna avrà la possibilità di relazionarsi faccia a faccia con queste persone e scoprire come sono fatti davvero.

Cosa farà Giovanna il 4 maggio

In merito al trono classico, invece, per adesso si sa che sarà presente solo Giovanna Abate. Lei vedrà, finalmente, l’Alchimista e Leonardo ed è probabile che si confronti con Sammy e Alessandro. Al momento non è ancora del tutto chiaro se Maria De Filippi abbia intenzione di dividere il trono classico da quello over, oppure se voglia unire insieme i due format. La cosa certa è che la conduttrice, contrariamente a quanto pensano molti telespettatori, è parecchio soddisfatta dalla nuova versione.

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair, infatti, la donna ha chiarito che l’esperimento delle chat continuerà anche nei prossimi giorni. Specie quelle che riguardano la Galgani sono troppo divertenti per essere accantonate. In realtà questa decisione stupisce alquanto. Dando un’occhiata a quanto accade al di sotto dei post pubblicati sul profilo Instagram del programma, infatti, tutti si aspettavano che dal 4 maggio le cose cambiassero. In molti, infatti, reputano assolutamente assurdo e imbarazzante il nuovo format, dal momento che appare molto costruito.