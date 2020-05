Videochat con le anguille: bizzarra richiesta di un acquario giapponese al pubblico

Molte strutture di intrattenimento hanno avuto un danno non indifferente con questo look-down obbligato. In particolare gli zoo, gli acquari, si sono ritrovati dall’oggi al domani senza visitatori. E gli animali, che ormai avevano fatto il dallo alla presenza delle persone, non rispondono benissimo a questa assenza.

È per questo motivo che gli addetti di un acquario giapponese hanno proposto al pubblico di prestarsi a delle videchat con le anguille. Un’idea a dir poco anomala, ma che dovrebbe far bene a questo animale, che in assenza delle persone sta cominciando a cambiare il proprio atteggiamento.

Videochat con le anguille: sopperire alla mancanza dei visitatori con la tecnologia

Questo acquario in Giappone ha avuto una idea anomala, anche un po’ imbarazzante per chi dovrebbe prestarsi alle videochat con le anguille. In pratica gli addetti nella struttura hanno chiesto ai membri del pubblico di videochattare con le anguille per mantenere gli animali abituati all’uomo durante il blocco del coronavirus.

L’Acquario Sumida di Tokyo, che ospita circa 300 anguille da giardino maculate, ha affermato che le creature oceaniche si erano abituate alla presenza di umani che le guardavano sguazzare nelle loro vasche. Tuttavia da quando l’acquario ha chiuso il 1 marzo a causa della pandemia di COVID-19, le anguille hanno cambiato atteggiamento. Pare siano diventate timide.

“Sembra che le anguille del giardino macchiate si stiano abituando a un ambiente senza perso e e si siano dimenticate di come ci si comporta in presenza degli uomini. Quando il personale passa davanti a loro, iniziano a nascondersi nella sabbia”, fanno sapere dall’acquario in una nota sul suo sito web.

Organizzato un festival in videochat

La struttura ha annunciato che terrà un “festival in collegamento da remoto” il 3-5 maggio per i membri del pubblico che utilizzano FaceTime su dispositivi Apple. Si terranno delle videochat con le anguille sugli schermi installati intorno alle vasche. Secondo quanto riportautp dalla nota ufficiale, pare che le anguille saranno in grado di vedere i partecipanti, e si spera che i chiamanti possano vedere le anguille (si spera cioè che non si nascondano).

“Speriamo che le nostre anguille da giardino avvistate inizieranno a ricordare come ci si comporta in presenza esseri umani“, hanno scritto sul sito ufficiale dell’acquario. “Speriamo anche di poter offrire qualcosa di buono e utile per il periodo di permanenza a casa”. Un’idea dunque che dovrebbe fare bene agli animali e che dovrebbe anche intrattenere chi da casa ormai è stanco di non poter uscire.