L’Eredità, Flavio Insinna costretto a scusarsi con un bambino di 8 anni: “Non lo faccio a posta” [VIDEO]

Flavio Insinna chiede scusa ad un piccolo spettatore

In attesa della messa in onda delle nuove puntate de L’Eredità, ovvero appuntamenti coi campioni per beneficenza, Flavio Insinna continua a realizzare dei video-messaggi per l’anteprima. Direttamente dal suo appartamento romano, il professionista ha voluto leggere una lettera che gli ha inviato un piccolo spettatore del game show di Rai Uno che dice di avere otto anni.

Tommaso, è questo il nome del protagonista, con l’aiuto della madre, si è complimentato con l’attore capitolino, dicendogli che lo segue con attenzione tutte le sere. A quel punto Insinna, in modo ironico ha detto: “Grazie mille Tommaso, non lo faccio a posta, ma grazie”. Con molta probabilità il ragazzino non avrà capito la battuta del presentatore, ma di certo gliela spiegherà il genitore.

Il piccolo Tommaso rende felice Flavio Insinna

Nella solita anteprima de L’Eredità, in onda qualche minuto prima delle repliche del game show di Rai Uno, Flavio Insinna ha dedicato un minuto per un giovane spettatore. Alla redazione del programma è giunta una lettera del piccolo Tommaso che oltre a complimentarsi col padrone di casa gli ha voluto raccontare un aneddoto.

Qualcosa che gli è capitata quando ancora poteva andare a scuola, quindi prima che scoppiasse l’epidemia da Coronavirus. In pratica l’insegnante di Geografia gli ha fatto una domanda alla quale Flavio aveva risposto nel quiz tv della Rai. In questo modo il bambino di otto anni ha risposto correttamente ricevendo anche un buon voto. (Continua dopo il video)

Flavio Insinna "Viva la scuola e viva #LEredità!" 😉✨Ora si gioca con Flavio Insinna su #Rai1#2maggio Gepostet von Rai1 am Samstag, 2. Mai 2020

Le parole del conduttore de L’Eredità

Il giorno precedente, sempre nella solita anteprima de L’Eredità, Flavio Insinna aveva fatto un discorso molto commovente. In attesa di vederlo con gli appuntamenti inediti, il conduttore romano, grazie alla lettera ricevuta dal piccolo Tommaso, ai telespettatori di Rai Uno ha fatto un discorso.

Eccolo: “Tu sei la dimostrazione che guardando L’Eredità un po’ ci si può divertire e, soprattutto, imparare qualcosa così da prendere poi, a scuola, “Molto bene”. Intanto le repliche del programma continuano ad ottenere un grandissimo successo a livello d’ascolti battendo Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.