Tina Cipollari, la confessione dell’opinionista di UeD lascia tutti senza parole

Tina Cipollari affronta tutte le difficoltà della quarantena

Tina Cipollari come tutti noi sta vivendo l’isolamento e affrontando difficoltà su difficoltà ogni giorno, lei come molte mamme sa quanto è difficile tenere in casa i figli soprattutto se adolescenti. Non c’è niente di più difficile.

Così l’opinionista di Uomini e Donne afferma che ciò che le sta facendo più male è aver abbandonato la routine, le abitudini di tutti i giorni, il lavoro per badare ai figli e alla casa senza avere un attimo di svago, senza nemmeno poter vedere il suo compagno Vincenzo. Lui vive lontano da lei a Firenze, mentre l’opinionista abita a Roma.

Racconta che nelle prime due settimane non dormiva e aveva gli incubi, aveva tanta paura, non che adesso sia passata. Probabilmente in questo periodo circolano molte più notizie e positive e forse per questo si sente più rilassata e ottimista. Afferma però che è sapere che l’incubo non è giunto a termine la fa stare male soprattutto perché non sa ancora per quanto tempo questa storia andrà avanti, non sa cosa ci aspetta in futuro.

Tina Cipollari la relazione con Vincenzo va avanti a gonfie vele

Tina Cipollari vede il suo compagno soltanto in videochiamata, quando ha tempo, quando è possibile farlo. A proposito di questo sceglie di smentire le notizie false sulla crisi con il suo compagno, con il quale tutto va bene. Poi Si scaglia contro tutte quelle donne che raccontano che in questo periodo si annoiano.

Lei non ha tempo nemmeno per annoiarsi, è sempre impegnata tra la casa e i figli. Per quanto riguarda i suoi ragazzi, se c’è qualcosa di positivo di questa quarantena è proprio il fatto di poter trascorrere più tempo con loro, di poterci chiacchierare riscoprendo un rapporto che prima non hanno mai avuto.

Uomini e Donne pronto a ripartire nel suo format originale

Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne sono avviate. Ecco che Tina è impegnata anche con Il programma che in realtà non si è mai fermato. Fino a venerdì è andato in onda tutti i pomeriggi su Mediaset con una rivisitazione importante che sta permettendo di tenere compagnia al suo pubblico. Tutto questo in chiave molto più leggera, del tutto diversa che però non è stata bene accolta dal pubblico.

Coloro che amano Uomini e Donne, hanno avuto soltanto da ridire su ciò che hanno visto, ma ben presto le cose cambieranno. Da domani in poi il programma ritornerà al suo originale format riempiendo i nostri pomeriggi come sempre. Si inizia a respirare aria di normalità.