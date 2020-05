Oroscopo 4 maggio 2020: momento di ripresa e ripartenza per molti segni

L’Oroscopo del 4 maggio 2020 preannuncia un momento di grande ripartenza per molti segni. Scorpione Sagittario e Pesci dovrete essere un po’ più cauti degli altri nell’affrontare i cambiamenti in atto. Toro e Ariete, invece, avranno un inizio settimana strabiliante.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Sarete carichi e ricchi di creatività. La settimana comincerà nel migliore dei modi per voi, ma cercate di tenere a bada le emozioni. L’essere un po’ troppo sensibili potrebbe rendervi vulnerabili e questo non è un bene, specie in ambito lavorativo. Coltivate le amicizie e lasciatevi consigliare da chi vi vuole davvero bene.

Toro. Questa giornata per voi sarà una ripartenza in tutti i sensi. Molte cose stanno riprendendo e voi vi sentirete particolarmente carichi e ricchi di voglia di portare a termine i vostri progetti. Il Sole nel segno contribuirà a regalarvi voglia di stabilità. Il lavoro procederà meglio e potreste essere coinvolti in una nuova iniziativa. Le coppie solide potrebbero fare passi importanti.

Gemelli. L’Oroscopo del 4 maggio è molto favorevole per i nati sotto questo segno. Venere, particolarmente nella giornata di oggi, raggiungerà l’apice e vi renderà estremamente seducenti. Approfittate del momento per trascorrere un po’ di tempo con il vostro partner e per sfoderare le armi da latin lover di cui disponete.

Cancro. Particolarmente nella giornata odierna sarete pervasi dalla voglia di cambiare la vostra vita, anche in modo drastico. Fate attenzione a non commettere gesti estremi di cui potreste pentirvi. Decisamente più distesa e serena la vita di coppia e i rapporti con la famiglia. Buone opportunità lavorative in vista, tenete gli occhi aperti.

Leone. I Leone sono per natura propensi a cimentarsi in nuove sfide e a mettere alla prova la propria intelligenza per capire fin dove può arrivare. Questo vi porterà a mettervi in gioco nel lavoro traendo vantaggi parecchio interessanti. Anche in amore sentirete il bisogno di dare una svolta al vostro rapporto.

Vergine. In questi giorni siete stati particolarmente confusi e pensierosi. La settimana, però, comincerà in modo molto positivo. Prendere i problemi di petto è il modo migliore per riuscire a superare gli ostacoli. Oggi sarete propensi ad affrontare le situazioni e a trarre vantaggi anche dalle esperienze più negative. Risvolti importanti anche nella vita di coppia.

Previsioni 4 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è il momento giusto per dimostrare a tutti quanto valete. Troppe volte siete assaliti da dubbi che vi spingono a dubitare delle vostre capacità. Questi due mesi di blocco, però, hanno contribuito a fomentare il vostro ego, pertanto, adesso siete pronti a partire con carica e decisione. Sfruttate la situazione favorevole per fare strada nel mondo del lavoro.

Scorpione. Quasi tutti i segni zodiacali oggi si troveranno a vivere una ripartenza e anche per voi sarà così. Fate attenzione a qualche piccolo malumore e preoccupazione che potrebbe rendere le vostre decisioni poco razionali. Cercate di gestire la situazione con cautela altrimenti rischierete di dare luogo a futili discussioni.

Sagittario. L’Oroscopo del 4 maggio consiglia ai nati sotto questo segno di tenere d’occhio le amicizie. Particolarmente in questo periodo, infatti, potreste rendervi conto di chi ci tiene realmente a voi e chi, invece, vi sta usando. A partire dalla giornata odierna ripartiranno molte attività lavorative e questo vi renderà parecchio felici di tornare quasi alla routine.

Capricorno. State attraversando una fase di rinascita da un po’ di giorni. La settimana, però, comincerà con qualche piccola battuta d’arresto che potrebbe generare un po’ di tensione. Cercate di essere un po’ meno altruisti e di pensare maggiormente a voi stessi. Non si tratta di essere egoisti, ma di non lasciare che gli altri si approfittino.

Acquario. Nonostante il vostro spiccato spirito d’iniziativa e la voglia di cimentarvi sempre in nuove avventure, i cambiamenti degli ultimi tempi vi metteranno a dura prova. Nel lavoro potrebbe esserci qualche piccola tensione, mentre per quanto riguarda l’amore, potreste sentire il bisogno dell’affetto del partner. Ricordate che il meglio deve ancora venire.

Pesci. Giornata propizia per quanto riguarda il lavoro. Se l’amore ultimamente non vi sta dando le soddisfazioni che desiderate, lo stesso non può dirsi della sfera lavorativa. Attenzione ad un importante progetto in ballo, dovrete essere particolarmente attenti e scaltri se non volete rischiare che qualcuno vi metta i bastoni tra le ruote.