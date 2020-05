Labrador a macchie bianche e nere: cane con la vitiligine incanta il web

Le foto di un labrador a macchie bianche e nere hanno incantato il web. Il protagonista è Blaze, che pare abbia sviluppato una rara forma di vitiligine canina. Nato con il manto rigorosamente nero, Blaze ha sviluppato il pelo bianco in alcune parti del corpo. Ma il suo aspetto è talmente caratteristico da aver conquistato i social network.

Labrador a macchie bianche e nere: la storia di Blaze

Il labrador a macchie bianche e nere vuve in Finlandia con il suo proprietario Santeri. Il tenero cagnone, che ormai ha dieci anni ama passare il tempo fuori, come un cane comunissimo, camminando nei boschi e nuotando nei laghi.

L’anno scorso, Santeri ha notato che si era formata una piccola macchia bianca di pelliccia sull’orecchio. Lentamente il cambiamento di questo colore ha iniziato a diffondersi su tutta la sua testa e giù sul suo corpo. Questa strana caratteristica ha lasciato Blaze con una colorazione davvero unica di macchie bianche e nere, ma il suo aspetto piace a chiunque lo veda.

La vitiligine canina

Pare che Blaze abbia la vitiligine, una condizione più comunemente associata all’uomo, a causa della quale sulla pelle si sviluppano macchie bianche. Oltre a far cambiare aspetto alla sua pelliccia, Santeri ha detto in un’intervista che Blaze non soffre di nulla, non ha sintomi. Anzi, gode ancora di una vita sana piena di energia ed esplorazione.

Santeri ha caricato una foto di Blaze nel gruppo Facebook della Dogspotting Society , che conta quasi un milione di membri. E ha scritto: “la cosa preferita di Blaze è stare in casa. È seduto accanto al tavolo da pranzo (labrador nero con vitiligine)“. Il post è stato condiviso più di 1.200 volte e ha ottenuto 2.800 commenti mentre altri sono rimasti incantati dal suo cappotto che cambia colore.

I commenti del web

Molti sono stati i commenti del web. Qualcuno ha scritto: “Non avevo idea che i cani potessero avere la vitiligine! Lo rende ancora più bello!” Qualcun altro ha detto: “Sembra così meraviglioso con la pelliccia bianca! È davvero unico”. Insomma Blaze ha riscosso molto più successo del previsto.

Sempre stando al racconto del suo padrone, il colore bianco ha iniziato a diffondersi da una piccola macchia sul suo orecchio. È interessante notare che tutti i suoi fratelli e sorelle oggi sono ancora neri corvini. Ormai il cane ha 10 anni e per questo gli hanno dato alcuni soprannomi a causa della sua età, come” il vecchio “e” il vecchio divertente “. Ad oggi comunque il labrador a macchie bianche e nere è in buona salute ed energico. È sempre pronto a seguire il suo padrone. Gli piace rendere felici le persone e scodinzola quando gli altri ridono.