Emma Marrone non è figlia unica: il fratello Francesco è di una bellezza imbarazzante [FOTO]

La famiglia di Emma Marrone

Da un decennio è una delle protagoniste della musica italiana. Stiamo parlando di Emma Marrone, la cantante salentina che ha trovato il successo dopo la sua partecipazione al talent show Amici di Maria de Filippi. Nonostante abbia scalato le vette delle classifiche e duettato con grandi nomi, la ragazza è rimasta molto umile e soprattutto e legata alla sua famiglia e agli amici d’infanzia.

Infatti, quando ha del tempo libero l’artista pugliese li raggiunge in Salento. Mamma Maria che è una casalinga, e in particolare papà Rosario sono molto orgogliosi della sua famiglia, infatti è stato quest’ultimo a spingerla a intraprendere la strada del canto, essendo anch’esso un musicista. Ma non tutti sanno che l’ex di Stefano Di Martino ha un fratello, Francesco a cui la stessa è molto legata.

Chi è Francesco Marrone?

Ebbene sì, Emma Marrone non è figlia unica. La cantante salentina ha un fratello che si chiama Francesco ed è molto apprezzato sui social grazie alla sua bellezza. Ha 32anni e ha una grande passione per il calcio. I due consanguinei hanno un legame molto particolare, nonostante nell’ultimo decennio non si vedono tutti i giorni.

Ricordiamo che l’ex allieva di Amici non vive più nel Salento per via della professione, quindi raggiunge la sua famiglia nel tempo libero. Tuttavia il giovane segue spesso la sorella nei concerti o nelle tournée in giro per l’Italia. (Continua dopo la foto)

La dedica di Emma al fratello Francesco

Tempo fa Emma Marrone aveva rilasciato una lunga intervista parlando a lungo del fratello Francesco. La salentina aveva detto che quando torna a casa preferisce dormire nel lettone con lui, come quando entrambi erano piccoli.

Quando lo sportivo ha compiuto 30 anni, la nota cantante gli aveva speso delle parole al miele: “Ciao amore mio. Lo sai che sono 30? Ma in fondo che importa solo un anno in più stai crescendo sei cresciuto anche se per me sarai sempre il mio piccolo Checco dai boccoli biondi il sorriso però è sempre lo stesso”. L’artista pugliese, inoltre, è felice di avere un fratello del genere augurandogli tutto il ben possibile.