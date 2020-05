Meghan Markle “è fissata” un cameraman rivela la sua curiosa ossessione

Meghan Markle, da sempre una principessa

Meghan Markle ha sempre avuto atteggiamenti da principessa, anche prima di esserlo sul serio. Questo è quello che ha rivelato il fotografo e cameramen che con lei ha avuto a che fare in occasione delle riprese di Suits. Tommy Mendes , ha raccontato che ai tempi la donna si comportava in modo davvero strano, diciamo che non era particolarmente simpatica.

Quando finivano le riprese pretendeva che chiunque le mostrasse le immagini di quanto registrato durante la giornata. Il tutto perché l’ex principessa ha un ossessione. Ha paura che dai video e dalle foto si vedano i piedi.

Ma cosa hanno i suoi piedi di così brutto e strano da dover essere nascosto? A quanto pare Megan ha l’alluce valgo, e la cicatrice sarebbe anche parecchi visibile. La visione del difetto estetico rovinerebbe la sua bellezza. Lei ci tiene particolarmente ad essere sempre in linea, in perfetta forma. Ecco perché non si fa mai vedere a piedi scalzi, o senza le scarpe con il tacco.

Meghan Markle, Ecco la sua vera faccia

Meghan Markle non è quella che sembra, appare come una donna semplice, alla mano, invece a quanto pare non è così, un caratterino che potrebbe aver creato non pochi problemi nella casa reale. Adesso a breve, esattamente a metà agosto uscirà il libro che ha scritto insieme ad Harry, dove secondo chi ha già avuto modo di leggerlo vengono svelati i segreti più profondi della Regina Elisabetta e della sua famiglia reale. Stiamo con certezza che la regina saprà affrontare tutto come ha sempre fatto in passato.

Lei ed Harry si sono sposati nel 2018, poi c’è stata la nascita del piccolo Archie. Da quel momento in poi hanno deciso di uscire dalla famiglia e rinunciare a qualsiasi titolo nobiliare. Il motivo? Potrebbero esserci stati parecchi problemi con la regina, con Carlo, ma soprattutto con William e Kate. Questi problemi li hanno condotti a litigare in maniera irreparabile.

La famiglia spaccata, niente ritornerà più come prima

Harrye William non ritorneranno più ad avere il rapporto di prima, quello tra fratelli uniti sempre disposti ad aiutarsi l’uno con l’altro. La stessa cosa per quanto riguarda Meghan e Kate che hanno avuto non pochi problemi il giorno delle nozze della prima per il vestitino da damigella della piccola figlia di Kate.

Insomma problemi che sembrerebbero essere davvero futili, alle spalle però ci potrebbe essere qualcosa di più importante e significativo. Scopriremo qualcosa in più leggendo il libro Tra qualche mese.