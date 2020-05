Oroscopo martedì 5 maggio 2020: Capricorno e Acquario vogliono primeggiare

L’Oroscopo del 5 maggio 2020 è molto positivo per i Capricorno, che saranno pervasi da un voglia di controllo, senso di leadership anche per gli Acquario. Gli Scorpione devono continuare a tenere duro, mentre Vergine devono prendere qualche decisione.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La vostra priorità al momento è la famiglia. Oggi sarete molto propensi a prendervi cura delle persone che amate e dei vostri affetti. Fate attenzione a non trascurare tutto il resto, però, specie ciò che riguarda la sfera lavorativa. Questi due mesi vi hanno fatto capire cosa e chi conta davvero e adesso non avete alcuna intenzione di tradire la loro fiducia.

Toro. La testardaggine predomina i nati sotto questo segno. Particolarmente nella giornata del 5 maggio, l’Oroscopo preannuncia una giornata all’insegna delle sfide. Amate mettervi alla prova e scoprire fino a dove siete in grado di spingervi. Fate attenzione all’amore, c’è qualcuno che potrebbe attirare la vostra attenzione rendendovi particolarmente gelosi.

Gemelli. Siete riusciti a godere dei benefici di Venere nel segno? Se non lo avete ancora fatto, la giornata odierna potrebbe essere particolarmente stuzzicante in questo senso. La seduzione vi accompagnerà ancora per un po’ di tempo, pertanto, fate di tutto per approfittare di questo momento. Occhio a qualche novità anche dal punto di vista lavorativo.

Cancro. Il lavoro sta per sbloccarsi. Specie verso la fine del mese potreste trovarvi a ad affrontare delle scelte inaspettate che riguarderanno questo ambito. Prima che la vostra mente verrà completamente rapita dal lavoro, concentratevi sui vostri affetti e badate alla famiglia. In questo periodo sarete pervasi da un’inaspettata sensibilità che non credevate di avere.

Leone. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da qualche piccolo inconveniente nel lavoro. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni. I single avranno opportunità di fare nuove conoscenze, ma questo sarà possibile solo se non vi chiuderete in voi stessi. Non fate sprechi e tenete d’occhio le finanze, specie in questo mese.

Vergine. Anche voi dovrete prestare attenzione alle finanze. Il lavoro procede bene, ma tenete d’occhio qualche collega che potrebbe non essere del tutto sincero. In amore è il momento di prendere delle decisioni. Chi sta attraversando una crisi o un momento di incertezza farebbe bene a non rimanere in silenzio aspettando che le cose capitino. Agite.

Previsioni astrologiche 5 maggio fino a Pesci

Bilancia. La Luna entra nel vostro segno e questo vi renderà poco inclini a scombussolare il vostro ordine. Molto spesso siete tentati a rimanere in silenzio pur di non affrontare questioni che potrebbero destabilizzare il vostro equilibrio. Oggi potreste soffrire un po’ di solitudine e sentire il bisogno chiamare un amico o un parente che non vedete da un po’-

Scorpione. Tenete duro fino a fine mese. A partire dalla seconda metà di maggio, infatti, cominceranno a sbloccarsi diverse situazioni, specie per quanto riguarda il lavoro. La pazienza non è il vostro forte, ma in questo momento dovete fare tesoro di questa virtù mettendola in pratica. L’amore procede bene, e potreste ricevere qualche bella sorpresa da parte di una persona speciale.

Sagittario. Cercate di fare chiarezza tra i vostri sentimenti. Se avete dei dubbi sul partner, questo è il momento giusto per risolvere tutte le questioni. A partire dalla prossima settimana potreste essere più irascibili e intolleranti e questo vi renderà poco inclini al chiarimento. A lavoro non mancherà qualche piccolo imprevisto. Cercate di non perdere la calma.

Capricorno. Plutone nel segno conferisce ai nati sotto questo segno un forte senso di controllo e voglia di prevaricare. Nella giornata odierna sarete intraprendenti e risoluti. In ambito lavorativo non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno e questo vi renderà particolarmente carismatici. Anche in amore sentirete il bisogno di mantenere il controllo. Attenti, però, a non esagerare.

Acquario. Saturno continua a soggiornare nel vostro segno anche nella giornata del 5 maggio e l’Oroscopo rivela che questo vi donerà grande propensione nella leadership. Se lavorate sotto padrone potreste essere un po’ insofferenti in questo periodo. In amore, invece, le vele si spiegano e la barca dei sentimenti è pronta a salpare il largo. Lasciatevi travolgere dalla passione.

Pesci. State attraversando una fase di transizione che sta mettendo a dura prova i vostri nervi. Tutto vi sembrerà andare storto, ma non temete. Le stelle prospettano per voi un’estate sfavillante, specie in amore. Mettere a punto alcune situazioni e fate chiarezza tra i vostri sentimenti. Il lavoro riparte abbastanza bene, ma i veri risultati li avrete verso fine mese.