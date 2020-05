Michelle Hunziker, tutti infuriati per il suo video “Umiltà zero, vergognati” (VIDEO)

Il video social di Michelle Hunziker fa infuriare tutti, dopo il caso Botteri i fan si scagliano contro la conduttrice e le dicono che deve vergognarsi

Il caso Botteri è esploso e ha messo Michelle Hunziker in cattiva luce. Il polverone che si è sollevato per il servizio di ‘Striscia la Notizia’ ha preso infatti di mira la conduttrice e per giustificarsi lei è corsa ai ripari. Così, per far capire che lei non aveva alcuna intenzione di sminuire il personaggio della giornalista, ha detto invece che voleva anzi elogiarla.

Ma cosa era successo? Nei giorni scorsi Striscia la Notizia, condotto da Jerry Scotti e Michelle Hunziker, ha mandato in onda dei video contro la Botteri per il suo abbigliamento. Il tg satirico di Antonio Ricci sottolineava che la giornalista ad ogni collegamento dalla Cina indossava lo stesso abito nero. In un altro video si parlava anche dei capelli splendenti della Botteri, e entrambi i video era la Hunziker la voce narrante.

Michelle Hunziker criticata per aver deriso la Botteri

Di lì a poco sui social si è scatenata la polemica. Se da una parte qualcuno deride la Botteri, dall’altra c’è chi accusa la Hunziker di bullismo. La diatriba ha fatto intervenire diversi enti, dal sindacato Usigrai all’Ordine dei Giornalisti alla Federazione Nazionale della Stampa Italia. Con un comunicato stampa sul body shaming tutti sono stati concordi nel mostrare solidarietà alla giornalista Botteri.

Nel comunicato si fa riferimento alle derisioni avanzate alla giornalista per l’abbigliamento e i capelli, e invita tutti a riflettere. La Botteri non ha reagito con alcuna accusa e non ha voluto farne un caso personale, però gli enti invitano a discutere su questa tematica.

La Hunziker ha detto alla Botteri che è tutto falso

La Botteri ha solamente replicato dicendo che a Pechino ci sono giornaliste giovani e vecchie, bianche, gialle, marroni, nere, brutte, belle, grasse, magre. Addirittura una senza una parte del braccio che fa le previsioni. Insomma, nessuno dice nulla e nessuno critica cosa indossano o come si fanno i capelli. La Botteri ha replicato dicendo che sarebbe felice se queste critiche fossero l’occasione buona per discutere su cose importanti.

In risposta alla Botteri è intervenuta Michelle Hunziker e lo ha fatto postando un video sul social. La conduttrice ha detto a Giovanna che la notizia sul bullismo nei suoi confronti è falsa. Ha anche aggiunto che non è vero che Striscia ha fatto un servizio per offenderla. Anzi, ha aggiunto che il servizio era stato fatto contro i suoi hater. Ma i fan non ci stanno e dicono a Michelle che deve vergognarsi!