Uomini e Donne, cosa vedremo oggi: Giovanna si sbilancia con un corteggiatore, Sirius spiazza tutti (VIDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 5 maggio 2020, vedremo Gemma continuare la conoscenza di alcuni suoi nuovi corteggiatori. Tra questi, a generare particolare sgomento sarà Sirius, il quale continuerà a battibeccare con Tina.

Giovanna, invece, si sbilancerà parecchio con un corteggiatore e arriverà a pronunciare parole importanti nei suoi confronti. Ad animare ulteriormente la puntata ci sarà anche una sfilata, che metterà a dura prova la Galgani.

Sirius oggi farà infuriare Tina

Uomini e Donne è, finalmente, tornato quasi alla normalità e nella puntata di oggi continueremo ad assistere a questo format misto composto da trono classico e over. Molti dei protagonisti del talk show sono tornati nello studio, ma naturalmente sono state adottate delle misure di sicurezza necessarie per fare fronte all’emergenza sanitaria ancora in atto nel paese. Tutti i presenti, infatti, sono tenuti a mantenere le distanze e il pubblico continua a non essere presente.

Ad ogni modo, nel corso della puntata del 5 maggio vedremo che Gemma continuerà la conoscenza di Sirius. Tina non riuscirà a tollerare che un ragazzo così bello e giovane possa corteggiare una donna così avanti con l’età. Per questo motivo, sospetterà che il giovane stia usando la dama bianca solo per farsi un po’ di pubblicità. L’opinionista, inoltre, chiederà al giovane cosa penserà sua madre nel caso in cui dovesse fare la conoscenza di Gemma.

Giovanna spiazzata da un corteggiatore a Uomini e Donne

In seguito, Giovanna avrà modo di relazionarsi con i suoi corteggiatori e rimarrà molto stupita da uno di essi. La tronista, infatti, stando alle anticipazioni pubblicate su Witty Tv, gli dirà di essere un folle e un genio. Inoltre, la puntata di oggi di Uomini e Donne verrà animata anche da una piccante sfilata in cui si cimenteranno le dame. (Clicca qui per il video)

Naturalmente, a questo avvenimento prenderà parte anche Gemma, la quale si presenterà in una mise davvero particolare. La dama indosserà una camicia molto leggera bianca e un cappello nero in testa. Inoltre, si lascerà andare ad una performance davvero molto seducente che, in men che non si dica, lascerà scattare la Cipollari. Ad accusare la torinese, inoltre, ci penserà anche Barbara De Santi la quale sarà in collegamento video.