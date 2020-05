Arrivano sul mercato le mascherine Disney per educare i bimbi al loro uso

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno consigliato alle persone di uscire, anche dopo la quarantenne con le maschere in tessuto. Questo al fine di rallentare la diffusione del coronavirus. Sebbene dunque si tratti di un must, d’ora in poi quelli che potrebbero avere difficoltà ad abituarsi sono i più piccolo. Ecco perché la Disney ha deciso di fare la sua mossa, producendo delle sue mascherine. Le mascherine Disney sono molto carine, e sicuramente alleggeriranno il peso ai bimbi.

Le mascherine Disney: un design accattivante

È una bene avere quindi queste mascherine Disney. Possono essere considerate infatti come una soluzione molto più accattivante. La società ha appena lanciato una linea molto sfiziosa da sfoggiare di maschere facciali riutilizzabili in tessuto. Esse sono decorate con i personaggi dei cartoni Disney più amati dai bambini.

Da Baby Yoda and the Avengers a Winnie The Pooh e Mickie Mouse, le maschere possono essere indossate anche dai più grandi. Insomma chiunque voglia uscire con stile facendosi rappresentare dal loro personaggio interiore, può acquistarne una. E poi c’è di più. Pare infatti che la Disney si sia impegnata a donare tutti i profitti alla Medshare no profit, specializzata nella ridistribuzione delle forniture mediche agli ospedali in difficoltà.

Le dichiarazioni della società

Edward Park, Senior Vice President del negozio Disney, ha dichiarato in una nota che “L’idea nasce con la speranza che le maschere in tessuto Disney con alcuni dei nostri personaggi più amati possano offrire conforto alle famiglie, ai fan e alle comunità. Per una lotta migliore a questo virus. Park ha spiegato che in questo modo per i più piccoli, indossare qualsiasi tipo di maschera può essere scoraggiante, invece con le mascherine Disney prende tutto un altro sapore.

I risultati oggi delle statistiche sul coronavirus

Recenti studi hanno dimostrato che ad oggi sono molti gli individui con coronavirus che non hanno sintomi e coloro che alla fine li sviluppano possono trasmettere il virus ad altri prima che si manifestino i sintomi.

La qual cosa significa che il virus può diffondersi tra le persone che interagiscono in stretta vicinanza, ad esempio parlando, tossendo o starnutendo, anche se quelle persone non presentano sintomi. Per cui luce delle nuove prove, il CDC raccomanda di indossare le maschere di stoffa in pubblico, bimbi inclusi.