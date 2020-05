Gigi D’Alessio si racconta “mi hanno tradito” e poi una dedica a Vincenzo De Luca “Non mollare mai”

Gigi D’Alessio parla di delusioni e tradimenti che ha vissuto, ha dedicato a Vincenzo De Luca la sua canzone “Non mollare mai”e ha parlato della morte di Rossella Ruggieri

Intervistato da Francesca Fialdini nel salotto di “Da noi a ruota libera”, Gigi D’Alessio si racconta e parla dei tradimenti subiti. Nel corso dell’intervista il cantante parla anche della morte di Rossella Ruggiero e alla fine ha dedicato a De Luca la sua canzone “Non mollare mai”. Il cantante si è lasciato andare e ha aperto il cuore parlando di cose private.

In primis ha precisato di essere una persona che ha parlato sempre con sincerità e proprio da questo è stato tradito. Nelle sue parole i telespettatori hanno colto una punzecchiata alla ex compagna Anna Tatangelo. In realtà il cantautore si riferiva anche ad alcuni amici che lo hanno tradito, in particolare qualcuno legato a mondo dello spettacolo.

Gigi D’Alessio si racconta e parla di delusioni e tradimenti

Più che di tradimenti con alcuni ha avuto delle forti delusioni, che lo hanno segnato. Apprezzato da molti e anche amato da tante persone, D’Alessio ha detto di volere bene a tutti, anche a coloro che parlano male di lui. Nonostante le delusioni, ha ammesso però di avere anche tanti amici, e ha parlato anche di Lucio Dalla, che ha definito una persona generosa.

Nel corso dell’intervista Gigi D’Alessio ha dedicato un omaggio a Rossella Ruggiero, scomparsa recentemente. Rossella era una sua grande fan grandi fan e una donna con un cuore enorme, e Gigi è rimasto colpito dalla sua scomparsa. Su Instagram il cantautore è molto attivo e ha anche dedicato al presidente della regione De Luca “Non mollare mai”, una delle sue canzoni più belle. E’ stato un modo simpatico per dirgli di continuare e di insistere con le sue iniziative.

Il cantautore contro Vittorio Feltri

Sempre sul social il cantautore ha detto di essere orgoglioso di essere meridionale e ha attaccato colui che ha offeso le persone del Sud. Anzi, ha anche detto di finirla di dare spazio ad un uomo che non ragiona e che dice cose senza senso. Insomma, Gigi ha invitato i conduttori a riflettere prima di ospitare personaggi che non fanno altro che lanciare offese senza criterio.

Il riferimento è ovviamente a Vittorio Feltri, che di recente ha affermato nel corso della trasmissione Il Coro che i meridionali sono inferiori. Nell’intervista Gigi ha anche fatto accenno alla fine della storia con Anna Tatangelo.