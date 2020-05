Massimo Ghini, la verità sul divorzio con Nancy Brilli: “Eravamo io, lui e…”

Massimo Ghini e Nanci Brilli sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due hanno vissuto una intensa storia d’amore dal 1987 al 1990, ma poi si sono detti improvvisamente addio. Ma quali sono state le motivazioni che hanno spinto gli attori a lasciarsi per sempre?

Nancy Brilli, addio doloroso a Massimo Ghini

I due si sono sposati giovanissimi e il loro matrimonio è durato solo tre anni e mezzo. Qualche tempo fa, la romana Nancy Brilli nel salotto tv di Caterina Balivo a Vieni da Me ha raccontato, seppur non scendendo nei dettagli, quali sono stati i problemi che hanno decretato la fine del loro amore, nato in modo travolgente e finito tra l’incredulità dei fan.

La protagonista de “Il bello delle Donne” ha lasciato intendere che il suo ex fosse fin troppo appassionato alle donne (lei lo ha definito gentilmente e con l’eleganza che la contraddistingue “generoso”) e che si sia lasciato andare, durante gli anni del loro matrimonio, a delle piccole scappatelle. Ovviamente l’accusa non è stata confermata dal diretto interessato che ha preferito non commentare la dichiarazione.

Gli ex sposi oggi sono in buonissimi rapporti, sono molto amici e spesso, dopo la rottura, hanno condiviso il set insieme. Sono riusciti a ricostruirsi nonostante le macerie del matrimonio naufragato e il dolore per il passato è un lontanissimo ricordo.

Massimo Ghini protagonista di Vivi e Lascia Vivere

In queste settimane l’attore è protagonista di un’altra fiction di successo targata Rai, Vivi e Lascia Vivere, che lo vede impegnato nei panni di Tony accanto ad Elena Sofia Ricci, la quale interpreta Laura. I due colleghi sono molto amici al di fuori delle telecamere, ed è stata proprio l’attrice che in una recente intervista ha raccontato un aneddoto molto particolare. (Continua dopo la foto)

Il rapporto con Elena

Elena ha infatti confessato di avere un rapporto con Massimo quasi fraterno, e di aver dunque provato non poco imbarazzo nel baciarlo per questioni di copione. La fiction, sta portando a casa ottimi ascolti e consensi e il prodotto pare stia piacendo molto al pubblico.