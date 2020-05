Il Paradiso delle signore replica mercoledì 6 maggio: furto al grande magazzino

Mercoledì 6 maggio andrà in onda un altro episodio della quarta stagione del Paradiso delle signore. Nel caso specifico si tratterà della puntata in cui al grande magazzino si verificherà un furto. Questo avvenimento scombussolerà i piani di molti protagonisti.

A risentire principalmente di tutta la situazione saranno Marta e Vittorio. I due protagonisti, infatti, saranno in procinto di partire per il viaggio di nozze quando, improvvisamente, saranno colti di sorpresa da questa notizia.

Replica 6 maggio: Nicoletta si fa scoprire dalla madre

Nel corso della replica del 6 maggio del Paradiso delle signore vedremo che i due sposini saranno pronti a partire per la luna di miele. Dopo la celebrazione del matrimonio, infatti, i due innamorati avranno la testa altrove e non vedranno l’ora di godersi questo momento così bello. Su di un altro versante, invece, vedremo che Angela accoglierà in casa sua un giovane galeotto, stiamo parlando di Marcello.

In poco tempo, però, la situazione diverrà palese a tutti e si capirà che il giovane è fratello della Barbieri. Nicoletta, intanto, continuerà ad essere sempre più confusa dal punto di vista sentimentale. La fanciulla, infatti, si cimenterà in una tenera conversazione con Riccardo, la quale verrà intercettata da sua madre. Silvia comincerà a diventare sospettosa e a credere che sua figlia non si stia comportando in modo corretto verso suo marito Cesare.

Furto al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 6 maggio arriverà Livio Berruti. Vittorio, però, dato che sarà concentrato sul suo viaggio di nozze, deciderà di affidare la gestione del grande magazzino a Luciano. Il ragioniere mostrerà sin da subito un’ottima propensione alla gestione e al controllo. Il momento tanto atteso, finalmente, arriverà, i coniugi Conti prepareranno tutto l’occorrente per trascorrere alcuni giorni insieme lontano da tutti.

Un evento inaspettato, però, stravolgerà i loro piani. Dallo shopping center, infatti, arriverà una notizia devastante. Nel centro commerciale è avvenuto un furto. Il direttore del grande magazzino, quindi, dovrà rinunciare al viaggio con sua moglie per potersi sincerare della questione e comprendere l’entità dei danni subiti. Il clima sarà molto teso e genererà parecchie preoccupazioni anche per la neo sposina Marta.