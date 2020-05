Francesca Cipriani completamente nuda coperta solo da una mano: il web insorge [FOTO]

Francesca Cipriani continua ad essere una delle protagoniste assolute dei social. La prorompente showgirl delizia i propri follower con delle foto molto audaci che mettono in risalto le sue forme e la sua esplosiva prorompenza. Si è data decisamente da fare in queste settimane di quarantena. Infatti, ultimamente ha postato uno scatto che ha fatto letteralmente impazzire i suoi seguaci.

Francesca Cipriani senza freni su Instagram

La giunonica 35enne ha pubblicato sul suo profilo instagram uno scatto che la ritrae senza veli, con delle ali, coperta solo da una mano. L’immagine è stata apprezzata dai suoi fan, i quali si sono complimentati con lei per la sua avvenenza e bellezza.

Non sono però mancate anche delle critiche, soprattutto da chi ritiene che questo suo denudarsi sia eccessivo e poco consono, considerato il momento così delicato dell’emergenza sanitaria. I commenti sono infatti stati disparati e l’opinione si è praticamente spaccata. A corredo del post della discordia, la didascalia: “Spogliamoci delle nostre cattive abitudini, lasciamoci alle spalle le ingiustizie, i soprusi e i comportamenti che condizionano la nostra felicità. Liberiamoci dai pregiudizi e guardiamo oltre, solo così potremmo essere liberi”. (Continua dopo la foto)

La Cipriani e la chirurgia estetica

Francesca non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica, anzi, le telecamere di Mattino Cinque, dinanzi ad un’interdetta padrona di casa Federica Panicucci, l’hanno seguita durante un suo ultimo intervento al lato B, guidato dal chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis.

La bella di Frosinone ha voluto nel tempo perfezionare le forme del suo corpo. Un’esigenza nata, come da lei stessa più volte dichiarato, da un problema di salute nato durante l’adolescenza. Francesca ha sofferto infatti di Sindrome di Poland, una malformazione che le ha provocato durante l’età puberale una crescita asimmetrica dei seni.

Di nuovo in sala operatoria?

Per questo motivo ha deciso di ricorrere ad alcuni interventi di rimodellamento per ovviare al problema che le ha causato disagio. Oggi è in pace con se stessa e con il suo corpo e si dichiara profondamente fiera delle sue curve, anche se non esclude la possibilità di ritornare in sala operatoria.