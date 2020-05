“Mi hanno dato tanta forza”: Flavio Insinna in lacrime, il messaggio commovente a L’Eredità

Flavio Insinna torna con le nuove puntata de L’Eredità

Dopo due mesi di stop per via dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, lunedì alle 18:45 su Rai Uno è tornato L’Eredità con le puntate inedite. I vertici di Viale Mazzini insieme al conduttore Flavio Insinna hanno rivoluzionato il quiz. Infatti i concorrenti in gara sono solo dei Campioni delle passate edizioni che si sfideranno tra loro con un solo obbiettivo.

Infatti il montepremi vinto verrà totalmente donano in beneficenza alla Protezione Civile. Una cosa simile la farà Maria de Filippi con la versione Speciali di Amici. Il primo appuntamento del 4 maggio 2020 ha riscosso un grande successo, toccando punte di oltre cinque milioni di telespettatori. Di recente il professionista capitolino ha voluto dedicare un commovente messaggio al suo pubblico.

I video-messaggi di Insinna nell’anteprima

In questi due mesi di lontananza, Flavio Insinna è stato vicino ai fan e ai telespettatori di Rai Uno grazie a delle clip postate sui social, ma anche nell’anteprima de L’Eredità. Il professionista romano, direttamente dalla sua abitazione sita nella Capitale ha fatto dei video-messaggi parlando di varie tematiche.

Per ben otto settimane i vertici di Viale Mazzini hanno trasmesso delle repliche del game show con La Ghigliottina, battendo più volte la concorrenza formata da Avanti un altro!, il quiz tv capitanato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Di recente Insinna ha letto una email che è giunta nella redazione del suo programma rendendola pubblica sui social.

Il messaggio commovente di Flavio Insinna

In occasione della Festa dei Lavoratori, il conduttore de L’eredità ha voluto ringraziare di cuore tutti coloro che gli mandano delle lettere e delle email. L’iniziativa dei suoi fan gli danno tanta forza soprattutto in questo momento d’emergenza sanitaria per il Coronavirus. L situazione sembra essere migliorata la strada della normalità è ancora lunga.

Poi il professionista romano ha asserito che i loro messaggi gli danno tanta speranza, facendolo sentire parte di un’unica e grande famiglia. Parole che hanno commosso tutti coloro che hanno visto la clip sulla pagina Facebook di Rai Uno.